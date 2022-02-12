Зеленський: Ризики вторгнення Росії є, але паніка - найкращий друг ворогів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада розуміє всі ризики, що пов'язані зі стягненням російських військ до українського кордону, але паніка в такій ситуації грає на руку "нашим ворогам".

"Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку Російської Федерації. Навіть уже кажуть про відповідні дати", - сказав він спілкуючись з журналістами у Херсонській області в суботу, 12 лютого.

Там український президент спостерігав за спеціальними навчаннями підрозділів МВС на кордоні з Кримом. За словами президента, українська влада кожного дня отримує "багато різної інформації" щодо можливого вторгнення з боку Росії, але даних про стовідсотковий напад наразі немає.

Український лідер висловив переконання, що Україна має розраховувати насамперед "на своїх військових і своїх громадян".

Повномасштабний напад може статися в будь-який день, додав він, проте зауважив, що "найкращий друг для наших ворогів - це паніка у нашій країні".

"І вся ця інформація тільки провокує паніку і не допомагає нам", додав український президент.

"Слуга народу": Україна готова захищатися від Росії

У суботу на тлі повідомлень про евакуацію посольств США із Києва та консульства Німеччини із Дніпра, у фракції президентської партії "Слуга народу" також зробили офіційну заяву щодо загрози вторгнення.

"Ніхто не може передбачати майбутнє. Але всі ми знаємо, що український народ буде чинити спротив (...). Ми маємо не тільки Збройні сили, але й сотні тисяч ветеранів, а також мільйони інших громадян, які не стануть терпіти жодного поневолення", - йдеться у повідомленні на сайті партії. Там додали, що народні депутати готові у будь-який момент зібратися на засідання Верховної ради, якщо потрібно буде ухвалювати рішення по обороноздатності країни.

"Держава готова до всіх сценаріїв розвитку ситуації - у тому числі і найгірших", - заявила голова партії "Слуги народу" Олена Шуляк.

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Напруга на російсько-українському кордоні

Згідно з даними української розвідки, Росія стягнула понад 130 тисяч військових до кордону з Україною.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, з боку РФ та Білорусі перебуває 119 тисяч російських військових, а якщо додати повітряний та морський компонент - це буде 140 тисяч.

Станом на 12 лютого, 18 країн закликали своїх громадян залишити Україну через загрозу вторгнення з боку Росії. Йдеться про Німеччину, США, Австралію, Великобританію, Бельгію, Грецію, Ізраїль, Канаду, Латвію, Нідерланди, Нову Зеландію, Норвегію, Північну Македонію, Фінляндію, Чорногорію, Естонію, Японію та Південну Корею.

10 лютого Росія розпочала спільні з Білоруссю військові маневри"Союзна рішучість-2022", що проходять на території Білорусі. Збройні сили обох країн відпрацьовують "задачі з відсічі зовнішній агресії у ході проведення операції з оборони, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави" Росії та Білорусі.

На Заході остерігаються, що Москва планує повномасштабне вторгнення в Україну та погрожують санкціями. Кремль звинувачення у підготовці до наступу відкидає.