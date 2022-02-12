Байден та Макрон проведуть телефонні переговори з Путіним

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть телефонні переговори у суботу, 12 лютого, повідомив представник Білого дому.

В адміністрації Байдена наголосили, що переговори запропонувала російська сторона. Водночас, за словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, розмова відбудеться з ініціативи США. Також в Єлисейському палаці і Кремлі одночасно повідомили про телефонну розмову французького лідера Еммануеля Макрона з Путіним. В обох випадках йтиметься про ескалацію навколо України.

В останні тижні лідери західних країн намагаються дипломатичним шляхом вирішити кризу, яка виникла на тлі накопичення російських військ на кордоні з Україною. Напередодні Байден, Макрон, а також перші особи Євросоюзу, НАТО та низки європейських країн провели телефонну конференцію та пообіцяли "подвоїти дипломатичні зусилля найближчими днями". У той же час вони попередили Москву про "масивні наслідки", у тому числі для економіки, якщо Росія піде на військову ескалацію.

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Der Spiegel: США попередили напад РФ на Україну найближчим часом

Держсекретар США Ентоні Блінкен 11 лютого зазначав, що вторгнення Росії в Україну може розпочатися "будь-якої миті". За даними німецького тижневика Der Spiegel, американські спецслужби на основі останніх даних побоюються, що напад може розпочатися вже 16 лютого. Американська сторона попередила про це уряд Німеччини та інших країн НАТО, пише видання.

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