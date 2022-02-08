 Україна проведе військові навчання одночасно з РФ та Білоруссю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2022

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Новини

Україна проведе військові навчання одночасно з РФ та Білоруссю

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна проведе навчання із застосуванням Bayraktar, Javelin та NLAW паралельно зі спільними російсько-білоруськими військовими маневрами "Союзна рішучість".

Українські військові запускають американські ракети Javelin під час навчань у грудні 2021 року

Українські військові запускають американські ракети Javelin під час навчань у грудні 2021 року

Збройні сили України з 10 до 20 лютого проведуть військові навчання із застосуванням ударних безпілотників Bayrаktar, протитанкових ракетних установок Javelin та NLAW. Про це у понеділок, 7 лютого, повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV міністр оборони України Олексій Резніков.

Українські військові випробуватимуть військові засоби та техніку на кількох полігонах - біля Рівного, Ковеля, Овруча, Широкого лану, Олешківських пісків, Чугуєва, Чернігова, Сум та Одеси.

"Це лише полігони. Крім того, ще окремі ділянки, окремі місця, де, зокрема, саме з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання українських Збройних сил із застосуванням відпрацювання можливостей і Bayrаktar, і Javelin, і NLAW, які ми нещодавно отримали від Британії", - додав міністр.

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За словами Резнікова, станом на понеділок вздовж усіх кордонів з Україною з боку РФ та Білорусі перебуває 119 тисяч військових.

"Якщо додати повітряний та морський компонент - це буде 140 тисяч. Це 72 батальйонні тактичні групи, з яких 11 перебувають в Республіці Білорусь", - уточнив міністр.

Російсько-білоруські навчання

ЗСУ проводитимуть ввійськові тренування паралельно із спільними білорусько-російськими навчаннями "Союзна рішучість", перший етап яких стартував на території Білорусі 1 лютого.

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Маневри проходять у два етапи. На першому в Білорусь з Росії прибуває особовий склад та техніка, формується оборона найважливіших державних об'єктів, а також оборона повітряного кордону.

Другий етап навчань розпочнеться 10 лютого. Підрозділи відпрацюють умовну відсіч зовнішньої агресії на південному та західному кордонах Білорусі.

Військова допомога Заходу

Низка країн Заходу надала Україні військову підтримку для відсічі можливої російської агресії. 

Так, 5 лютого до Києва прибув восьмий літак із США в рамках безпекової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів. Загалом, протягом двох тижнів Україна отримали від Вашингтона понад 650 тонн озброєння та боєприпасів.

Раніше до Києва з Великобританії надійшли легкі протитанкові оборонні системи.

Крмі того Естонія поставить Україні протитанкові комплекси Javelin, а Латвія та Литва - протиповітряні комплекси Stinger. Тим часом Німеччина надасть українським військовим п'ять тисяч захисних шоломів.

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