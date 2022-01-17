 Чи стане Білорусь плацдармом для нападу Росії на Україну | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.02.2022

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Європа

Чи стане Білорусь плацдармом для нападу Росії на Україну

Білоруські та українські експерти - про можливу ескалацію російсько-українського конфлікту та роль у цьому Білорусі.

Російські війська прямують до Білорусі на спільні навчання

Російські війська прямують до Білорусі на спільні навчання, 24 січня

Нещодавнє перекидання російської військової техніки до Білорусі - це підготовка до навчань "Союзна рішучість" чи до війни з Україною? Чому низка експертів вважає, що участь у російсько-українському конфлікті загрожує Білорусі втратою незалежності?

Білорусь ніколи не була донором безпеки?

Заступник директора українського Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь зазначає, що, незважаючи на спроби адміністрації Олександра Лукашенка уявити себе донором безпеки в регіоні, експерти та військові в Україні завжди розглядали територію Білорусі як потенційний театр військових дій, який Росія використовуватиме для розгортання воєнної інфраструктури. "Росія та Білорусь підписали договір про створення спільного угруповання збройних сил. У документі прямо вказується, що збройні сили Білорусі в особливий період та у воєнний час практично переходять під управління збройних сил Російської Федерації", - нагадує Самусь.

Михайло Самусь

Михайло Самусь

На думку експерта, якщо в Білорусі розташувати російські ракетні війська, авіацію, десантні частини, сили спеціальних операцій та розвідку, то їх можна ефективно використовувати для завдання ударів від східного до західного кордону України, а також углиб країни - з кордонів, а також із територій Криму та Донбасу створювати загрозу сухопутними компонентами.

У свою чергу білоруський військовий оглядач Олександр Алесін переконаний, що Росії не вигідно нападати на Україну у відкритому бою, лобовим ударом або ударом з Білорусі.

"Росіяни пишуть, що сухопутні війська туди не спрямують, а буде найпотужніший ракетний та авіаційний удар, - каже Алесін. - Білорусь могла б допомогти наданням своєї території для російської авіації та перекидання ракетних комплексів "Іскандер".

Гібридні атаки та загроза суверенітету Білорусі

Водночас експерти не виключають посилення гібридних атак - інформаційних, психологічних та кібернетичних, яких Україна зазнає з 2014 року. "Кібероперацією можна порушити функціонування систем управління державою, військами та критичною інфраструктурою. Далі Росія може спробувати використати гібридні методи, аби захопити адміністративні будівлі, створити хаос за казахстанським сценарієм", - коментує Самусь.

Глава варшавського Центру політичного аналізу Павло Усов також вважає, що Росія, швидше за все, зважиться на гібридні дії щодо України. "Відкрита війна загрожує величезними наслідками, насамперед, жертвами серед мирного населення в Україні та жертвами в живій силі з боку російських військ. Росія, розуміючи всі ризики, у тому числі, з боку міжнародної спільноти, уникатиме прямого конфлікту", - зазначає Усов.

За його словами, у цьому випадку Білорусь вкрай потрібна Росії для посилення тиску, створення додаткових точок загроз, реалізації якихось провокацій. Усе це нагнітатиме в Україні напругу і може спричинити внутрішньополітичний хаос перед загрозою війни.

"Незалежно від того, як закінчиться конфлікт з Україною, Росії необхідно буде продемонструвати успіх свого зовнішньополітичного тиску, результати протистояння із Заходом. Одним із них може бути включеність Білорусі до військової інфраструктури Росії, підпорядкування країни російським стратегічним інтересам, розміщення тут логістичних центрів, стаціонарних військових об'єктів", - не виключає Усов.

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Лукашенко одноосібно розпоряджається долею країни

Олександр Лукашенко дозволяє російським військам накопичуватися на території Білорусі і вже зараз бере участь у ескалації напруженості щодо України, вважають в офісі Світлани Тихановської. "У Лукашенка немає жодних легальних повноважень, щоб втягувати Білорусь у цей можливий конфлікт. Навіть якби він був легітимним президентом, то мав би порушити це питання перед білоруським народом та парламентом. Сьогодні Лукашенко фактично одноосібно розпоряджається долею всієї країни", - коментує глава кабінету Тихановської та її представник із міжнародних справ Валерій Ковалевський.

У нинішній ситуації, зазначає Ковалевський, є загроза не лише воєнного конфлікту з Україною, а й втрати незалежності Білорусі.

"На наш погляд, вкрай необачно дозволяти російським військам накопичуватися на нашій території без розуміння того, на який час вони приходять, у якій кількості, які умови для їхнього виходу з Білорусі. Росія має свої апетити в нашому регіоні: якщо вона дивиться на Україну як на якусь тимчасове державне утворення, так само вона дивиться і на Білорусь", - каже голова кабінету Тихановської.

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Завдання Путіна - посварити українців та білорусів

У разі відкритого військового конфлікту з Україною, прогнозує, у свою чергу, Усов, Білорусь та Росія розглядатимуться як єдиний агресивний політичний організм, щодо якого буде посилено міжнародну ізоляцію та економічний тиск.

Якщо йтиметься про гібридні атаки, а на білоруській території при цьому залишаться російські збройні сили, Білорусь остаточно перестане сприйматися як суб'єкт політики та незалежна країна.

"Тут, думаю, треба буде наголошувати на формуванні на базі політичних центрів (опозиції. - Ред.) по суті уряду у вигнанні. Це буде єдиний легітимний уряд Білорусі за кордоном, - зазначає експерт. - Буде зруйнований весь світопорядок, ми увійдемо в епоху відкритого протистояння, холодної війни, міжнародні інститути та домовленості не матимуть жодного значення”.

"Може розгорнутися величезний військовий конфлікт, це буде катастрофа для Європи, України, Росії, Білорусі. Якщо з території Білорусі полетить авіація та ракети, природно, Україна відповідатиме. Це може мати найважчі наслідки для відносин між нашими народами", - каже Самусь. Він упевнений, що завдання Володимира Путіна - забезпечити стабільність свого режиму на наступні 20-30 років, тож у його інтересах посварити українців та білорусів.

"ЗМІ повинні закликати білорусів до солідарності з українцями, зміцнювати емоційний зв'язок, щоб не виникало конфліктів на побутовому, особистісному рівні. Українці надали величезну допомогу білорусам, змушеним мігрувати після 2020 року, також багато білорусів брали участь на боці України у війні проти Росії. Цей капітал взаємовідносин необхідно зберігати. Має бути чіткий поділ між білоруським народом і тим, що робить Лукашенко", - впевнений Усов.

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