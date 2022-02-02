У Білорусі почався перший етап спільних з РФ військових навчань

У Білорусі 1 лютого стартував перший етап перевірки сил реагування Союзної держави Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022", під час якого військовослужбовці країн відпрацюють боротьбу з незаконними формуваннями.

"Під час етапу бойового злагодження на полігонах відпрацьовуються питання ведення оборони та боротьби з незаконними формуваннями", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства оборони РФ.

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Навчання в два етапи

Маневри будуть проходити у два етапи. На першому, що триватиме до 9 лютого, в Білорусь з Росії прибуде особовий склад та техніка, створять кілька угруповань військ та сформують оборону найважливіших державних об'єктів, а також оборону повітряного кордону.

Другий етап маневрів розпочнеться 10 лютого. Підрозділи відпрацюють умовну відсіч зовнішньої агресії на південному та західному кордонах Білорусі. Основна фаза навчань, які триватимуть до 20 лютого, пройде на п'ятьох полігонах. Для відпрацювання задач будуть залучені чотири білоруських летовища.

До участі у навчаннях залучені мотострілкові підрозділи, артилерійські розрахунки, екіпажі танків та бойових машин піхоти (БМП), розрахунки протитанкових керованих ракетних комплексів.

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Захід занепокоєний

Навчання "Союзна рішучість - 2022" викликають занепокоєння на Заході.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг 31 січня заявив, що перекидання російських військ у Білорусь можуть використати для подальшого вторгнення на територію України.

Москва та Мінськ це спростовують та стверджують, що спільні навчання жодної загрози не становлять.

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