 У Білорусі почався перший етап спільних з РФ військових навчань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Білорусі почався перший етап спільних з РФ військових навчань

На першому етапі сили реагування Союзної держави Росії та Білорусі відпрацюють боротьбу з незаконними формуваннями. На другому - з 10 до 20 лютого - відбиття зовнішньої агресії.

Російські десантники перед військовими навчаннями Захід - 2021 з Білоруссю у вересні 2021 року

Російські десантники перед військовими навчаннями "Захід-2021" з Білоруссю

У Білорусі 1 лютого стартував перший етап перевірки сил реагування Союзної держави Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022", під час якого військовослужбовці країн відпрацюють боротьбу з незаконними формуваннями.

"Під час етапу бойового злагодження на полігонах відпрацьовуються питання ведення оборони та боротьби з незаконними формуваннями", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства оборони РФ.

Читайте також: Військові навчання Білорусі та Росії: на що зважиться "Союзна рішучість"

Навчання в два етапи

Маневри будуть проходити у два етапи. На першому, що триватиме до 9 лютого,  в Білорусь з Росії прибуде особовий склад та техніка, створять кілька угруповань військ та сформують оборону найважливіших державних об'єктів, а також оборону повітряного кордону.

Другий етап маневрів розпочнеться 10 лютого. Підрозділи відпрацюють умовну відсіч зовнішньої агресії на південному та західному кордонах Білорусі. Основна фаза навчань, які триватимуть до 20 лютого, пройде на п'ятьох полігонах. Для відпрацювання задач будуть залучені чотири білоруських летовища.

До участі у навчаннях залучені мотострілкові підрозділи, артилерійські розрахунки, екіпажі танків та бойових машин піхоти (БМП), розрахунки протитанкових керованих ракетних комплексів.

Читайте також: Загроза вторгнення РФ: чи готові українці оборонятися

Захід занепокоєний

Навчання "Союзна рішучість - 2022" викликають занепокоєння на Заході.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг 31 січня заявив, що перекидання російських військ у Білорусь можуть використати для подальшого вторгнення на територію України.

Москва та Мінськ це спростовують та стверджують, що спільні навчання жодної загрози не становлять.

Читайте також: Росія виключає напад на Україну у разі провалу переговорів щодо безпеки

 

Дивитись відео 12:40

"Призивайте, підемо воювати": українські "кіборги" про вторгнення Росії (28.01.2022)

Реклама

Докладно

Deutschland Symbolbild deutsche Presseschau Presse

Німецька преса: "Час дистанціюватися від Шредера"

Німецькі ЗМІ критикують недостатньо чітку позицію канцлера Олафа Шольца щодо загрози російського вторгнення в Україну.  

Штаб-квартира концерну Mercedes-Benz Group AG у Штутгарті

Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group

Згідно з заявою керівництва автомобілебудівної компанії, ребрендинг став частиною стратегії удосконалення марки.  