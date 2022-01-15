До кібератаки на Україну можуть бути причетні спецслужби Білорусі - РНБО

За кібератакою на українські урядові сайти стоїть група хакерів, яка може бути пов'язана з білоруськими спецслужбами. Про це в суботу, 15 січня, заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Сергій Демедюк у коментарі агенції Reuters.

Демедюк, який раніше очолював українську кіберполіцію, поклав відповідальність за злам урядових інтернет-ресурсів на хакерську групу UNC1151. Він додав, що дії кіберзловмисників можуть слугувати прикриттям для "більш деструктивних дій", наслідки яких стануть відчутними найближчим часом.

В адміністрації Олександра Лукашенка на заяви про причетність білоруських спецслужб до кібератаки поки не відреагували.

Хто атакував українські сайти?

За словами Демедюка, хакери з групи UNC1151 спеціалізуються на "кібершпигунстві" і "пов'язані зі спецслужбами Республіки Білорусь". Дії зловмисників раніше вже були помічені не лише в Україні, а й у Литві, Латвії і Польщі, де хакери поширювали наративи, що засуджували присутність військ НАТО в Європі, зазначено у повідомленні.

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"Шкідливе програмне забезпечення, використане (групою хакерів - Ред.) для зламу деяких серверів державних органів за своїми характеристиками дуже схожі на те, що використовується групою ATP29", заявив водночас Демедюк, маючи на увазі угруповання, якому приписують зв'язок із російськими спецслужбами і причетність до зламу серверів Національного комітету Демократичної партії США перед виборами президента 2016 року.

Кібератака на урядові сайти України

У ніч на 14 січня в Україні припинили працювати десятки урядових сайтів, зокрема, міністерств закордонних справ, охорони здоров'я, Державної служби з надзвичайних ситуацій і сайт державного сервісу "Дія".

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На офіційних сайтах українських міністерств і відомств у п'ятницю 14 січня з'явилося повідомлення українською, російською і ламаною польською мовою з погрозами й територіальними претензіями до українців нібито з боку поляків

Пізніше стало відомо, що до непрацюючих урядових сайтів додалися ресурси судової системи. Зокрема, "лежали" сайти Вищого антикорупційного суду (ВАКС), а також Єдиний реєстр судових рішень та портал Судова влада. Загалом постраждали близько 70 сайтів різних державних структур, повідомили у Держспецзв'язку.

СБУ заявила про розслідування причетності спецслужб РФ до кібератаки: "Поки що можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами РФ". У сусідній Польщі чиновники також вказали на РФ як можливе джерело атаки.