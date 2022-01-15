НАТО допоможе Україні посилити кібербезпеку

НАТО після масштабної атаки хакерів на урядові сайти в Україні пообіцяв Києву посилити співпрацю в галузі кібернетичної безпеки. Тим самим Північноатлантичний альянс, як підкреслив у п'ятницю, 14 січня, його генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, вирішив відреагувати на інцидент.

"Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилену кіберспівпрацю, яка, серед іншого, передбачає доступ України до платформи НАТО для обміну інформацією про шкідливі програми", - заявив Столтенберг. Він нагадав, що Альянс уже багато років співпрацює з Україною для зміцнення її кібербезпеки.

Європейський Союз та уряд ФРН також оголосили, що підтримають Україну у цій сфері. Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу у французькому Бресті заявив, що ЄС мобілізує всі засоби для підтримки Києва. Окрім технічної допомоги для України, заплановано екстрене засідання комітету ЄС з питань політики та безпеки.

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Країни Великої сімки також наголосили на підтримці Україні у зв'язку зі вчиненою проти неї кібератакою. Таку заяву зроблено у мікроблозі Тwitter у групі підтримки послів Великої сімки в Києві.

Кібератака на урядові сайти України

У ніч на 14 січня в Україні припинили працювати десятки урядових сайтів, зокрема, міністерств закордонних справ, охорони здоров'я, Державної служби з надзвичайних ситуацій і сайт державного сервісу "Дія".

Після атаки на сайтах з'явилося повідомлення російською, українською і ламаною польською мовами з погрозами й територіальними претензіями до українців нібито з боку поляків

Пізніше стало відомо, що до непрацюючих урядових сайтів додалися ресурси судової системи. Зокрема, "лежали" сайти Вищого антикорупційного суду (ВАКС), а також Єдиний реєстр судових рішень та портал Судова влада. Загалом постраждали близько 70 сайтів різних державних структур, повідомили у Держспецзв'язку.