Євросоюз готовий допомогти Україні подолати наслідки кібератак

Європейський Союз засуджує масштабну кібератаку на українські урядові установи, яка відбулася у ніч на п'ятницю, 14 січня. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель, передає інформаційне агентство Reuters.

"Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні подолати цю кібератаку. На жаль, ми знали, що це може статися", - сказав він. Дипломат додав, що поки не має інформації про те, хто може стояти за цією атакою.

У солідарності з Україною запевнила і глава МЗС Швеції Анн Лінде. "Ми цілком солідарні з урядом України щодо того, що сталося цього ранку, щодо цієї кібератаки. Ми все ще не знаємо, хто стоїть за цією атакою, оскільки ніхто не взяв на себе відповідальності за неї", - цитує міністерку "Інтерфакс-Україна".

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Хто постраждав від кібератаки

Унаслідок глобальної хакерської атаки припинила роботу низка українських урядових сайтів. Зокрема, постраждали сайти Кабінету Міністрів, кількох міністерств та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також не працює сайт урядового порталу "Дія". Як вказано на стартовій сторінці, доступ до кабінету тимчасово обмежено "у зв'язку з необхідністю проведення планових технічних робіт". При цьому мобільний додаток "Дія" роботу не припиняв. СБУ заявляє, що внаслідок кібератаки не було витоку даних.

Сайти державних органів України не вперше зазнають атаки хакерів. Так, у грудні 2021 року Служба безпеки України нейтралізувала 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади. У лютому 2021 про спробу кібератаки на систему документообігу державних органів також повідомляла Рада національної безпеки й оборони. Тоді інцидент пов'язали з одним із хакерських шпигунських угруповань з РФ.