Білорусь готова розмістити в себе російську ядерну зброю

Білорусь готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО. Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Володимир Макей в інтерв'ю телеканалу RT Arabic, цитує в суботу, 18 грудня, білоруське державне інформагентство "БелТА".

"Ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - зазначив Макей. Крім того, за його словами, начебто зростає "чисельність військовослужбовців США та НАТО, які перебувають на території України". При цьому він не уточнив, про яких військових і які їхні потенційні дії йдеться.

Лавров: Це застереження Заходу

На початку грудня із пропозицією Росії розмістити свою ядерну зброю в Білорусі виступив правитель країни Олександр Лукашенко. Тоді глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначив, що це можна розцінювати як застереження Заходу.

Водночас заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявляв, що в Москві почули і взяли до уваги сигнал від Лукашенка щодо можливого розміщення російської ядерної зброї на території республіки.

Раніше повідомлялось, що у зв'язку з кризою мігрантів на кордоні ЄС та Білорусі Литва та Польща посилили свої кордони, збільшивши там кількість військових.

10 тисяч мігрантів на кордоні

За оцінками польської прикордонної служби, станом на кінець листопада на території Білорусі перебували близько 10 тисяч мігрантів, які мали намір потрапити до Євросоюзу.

За інформацією відомства, стихійних таборів мігрантів на білоруській стороні біля прикордонних переходів більше немає. Проте білоруські спецслужби регулярно привозять мігрантів на фурах до кордону.

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась 8 листопада, коли до нього з боку Білорусі підійшли кілька тисяч мігрантів. З того часу вони намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі. Загалом із травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує правителя Білорусі Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС.

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