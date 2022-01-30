У Раді безпеки РФ заявили, що Москві "зовсім не потрібна" війна з Україною

На тлі нарощування військ Росії поблизу кордонів України секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Москва не хоче війни і ніяк не загрожує Україні. Відповідну заяву він зробив у неділю, 30 січня.

"Наразі говорять про те, що Росія загрожує Україні - повна безглуздість, немає жодної загрози", - цитує Патрушева агенція "Інтерфакс". За його словами, "самі українці вже, зокрема офіційні особи, заявляють про відсутність загрози".

"Не хочемо ми війни. І вона нам зовсім не потрібна. І ті, хто її нав’язують, особливо із Заходу, вони переслідують свої корисливі наміри", - стверджує Патрушев.

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Напруга довкола України

28 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на кордоні з Україною перебувають близько 112 тисяч військових РФ, а разом із морською та авіаційною частиною їх кількість досягає близько 130 тисяч. Він наголосив, що приблизно така ж кількість військових спостерігалась біля кордонів у квітні 2021, під час минулих навчань.

Водночас західні спецслужби заявляють, що стягування сил до кордону продовжується. Серед іншого, за словами співрозмовника агенції dpa, можливе подальше збільшення кількості батальйонних тактичних груп (БТГ) у складі 600-1000 військовослужбовців, яка нині оцінюється на кордонах з Україною в межах 60. Вказується, що цей показник не враховує збройних формувань проросійських сепаратистів на непідконтрольній українському уряду частині Донбасу, чисельність яких оцінюється приблизно в 35 тисяч осіб.

Генеральний НАТО Єнс Столтенберг 27 січня заявив, що РФ продовжує нарощувати військову присутність в Україні і на її кордонах. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, Кремль заперечує агресивні плани.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.