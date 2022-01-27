Столтенберг: РФ продовжує нарощувати війська на кордонах з Україною

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс, паралельно зі США, передав Росії свої письмові пропозиції у відповідь на раніше висунуті вимоги Кремля. Вимогу відкликати обіцянку про майбутнє членство дану Україні та Грузії не буде виконано. Відповідну заяву він зробив у середу, 26 січня, у Брюсселі на терміново скликаній пресконференції. За словами Столтенберга, документ направлений від імені всіх тридцяти країн-членів НАТО, які є єдиними з цього питання. "Сьогодні ми передали наші письмові пропозиції Росії. Ми зробили це паралельно зі США", - заявив генсек.

Три основні позиції

За його словами, союзники окреслили три головні позиції, за якими вони готові досягати прогресу. Перша з них це відновлення дипломатичних зав'язків Росія - НАТО, які, на його переконання, "Кремль раніше обірвав".

Другою він назвав європейську безпеку, включно з ситуацією в Україні та навколо неї. Генесек наголосив, що Росія має утримуватися від агресивної риторики та дій, які спрямовані проти союзників та інших країн. "Росія також має вивести свої сили з України, Грузії та Молдови, де вони розташовані без дозволу цих країн. Усі сторони мають конструктивно взаємодіяти, щоб вирішити конфлікт, також в Нормандському форматі", - додав він. Столтенберг знову наголосив на фундаментальному праві країн обирати свій шлях безпеки. Зокрема права України претендувати на вступ до НАТО.

Третім пунктом він назвав зниження ризиків, прозорість і контроль над озброєнням.

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Росія продовжує нарощувати війська

Крім того, як зазначив Столтенберг, Росія продовжує нарощувати військову присутність в Україні і на її кордонах. Генсек НАТО зауважив, що РФ зосередила "понад 100 тисяч військ на позиціях і ще більше - у дорозі, включно зі значною дислокацією (військ - Ред.) у Білорусі". "Ми воктре закликаємо Росію до негайної деескалації ситуацію. НАТО вірить, що напруження та розбіжності мають бути вирішені через діалог і дипломатію", - наголосив він.

Водночас Столтенберг відзначив, що у НАТО "також готові до гіршого". "Тому паралельно з роботою над діалогом ми також збільшуємо готовність наших сил, а союзники з НАТО також збільшили (військову - Ред.) присутність, включно з Чорним і Балтійським морями, збільшивши кількість кораблів і літаків", - додав Столтенберг.

Вимоги РФ щодо безпеки

Росія в середині грудня вимагала надати "гарантії забезпечення її безпеки". Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки та Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів Організації Північноатлантичного договору.

Серед іншого Росія наполягає на гарантіях, що юридично зобов'яжуть США і НАТО вивести сили, техніку та озброєння з території країн, які в 1997 році на не були членами НАТО. До них належать Болгарія і Румунія. Крім того, РФ вимагає від НАТО припинити розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також не приймати нових членів, зокрема, України. Північноатлантичний альянс відкидає ці вимоги і наголошує, що двері НАТО залишаться відчиненими.

26 січня посол США у Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції з питань безпеки в Європі.