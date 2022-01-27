Столтенберг: РФ продовжує нарощувати війська на кордонах з Україною

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Північноатлантичний альянс передав Росії письмові пропозиції на висунуті раніше Кремлем вимоги, заявив Столтенберг. У НАТО не підуть на компроміс щодо права України претендувати на вступ до Альянсу.
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс, паралельно зі США, передав Росії свої письмові пропозиції у відповідь на раніше висунуті вимоги Кремля. Вимогу відкликати обіцянку про майбутнє членство дану Україні та Грузії не буде виконано. Відповідну заяву він зробив у середу, 26 січня, у Брюсселі на терміново скликаній пресконференції. За словами Столтенберга, документ направлений від імені всіх тридцяти країн-членів НАТО, які є єдиними з цього питання. "Сьогодні ми передали наші письмові пропозиції Росії. Ми зробили це паралельно зі США", - заявив генсек.
За його словами, союзники окреслили три головні позиції, за якими вони готові досягати прогресу. Перша з них це відновлення дипломатичних зав'язків Росія - НАТО, які, на його переконання, "Кремль раніше обірвав".
Другою він назвав європейську безпеку, включно з ситуацією в Україні та навколо неї. Генесек наголосив, що Росія має утримуватися від агресивної риторики та дій, які спрямовані проти союзників та інших країн. "Росія також має вивести свої сили з України, Грузії та Молдови, де вони розташовані без дозволу цих країн. Усі сторони мають конструктивно взаємодіяти, щоб вирішити конфлікт, також в Нормандському форматі", - додав він. Столтенберг знову наголосив на фундаментальному праві країн обирати свій шлях безпеки. Зокрема права України претендувати на вступ до НАТО.
Третім пунктом він назвав зниження ризиків, прозорість і контроль над озброєнням.
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Крім того, як зазначив Столтенберг, Росія продовжує нарощувати військову присутність в Україні і на її кордонах. Генсек НАТО зауважив, що РФ зосередила "понад 100 тисяч військ на позиціях і ще більше - у дорозі, включно зі значною дислокацією (військ - Ред.) у Білорусі". "Ми воктре закликаємо Росію до негайної деескалації ситуацію. НАТО вірить, що напруження та розбіжності мають бути вирішені через діалог і дипломатію", - наголосив він.
Водночас Столтенберг відзначив, що у НАТО "також готові до гіршого". "Тому паралельно з роботою над діалогом ми також збільшуємо готовність наших сил, а союзники з НАТО також збільшили (військову - Ред.) присутність, включно з Чорним і Балтійським морями, збільшивши кількість кораблів і літаків", - додав Столтенберг.
Росія в середині грудня вимагала надати "гарантії забезпечення її безпеки". Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки та Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів Організації Північноатлантичного договору.
Серед іншого Росія наполягає на гарантіях, що юридично зобов'яжуть США і НАТО вивести сили, техніку та озброєння з території країн, які в 1997 році на не були членами НАТО. До них належать Болгарія і Румунія. Крім того, РФ вимагає від НАТО припинити розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також не приймати нових членів, зокрема, України. Північноатлантичний альянс відкидає ці вимоги і наголошує, що двері НАТО залишаться відчиненими.
26 січня посол США у Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції з питань безпеки в Європі.