НАТО перекидає додаткові сили у Східну Європу

НАТО приводить свої збройні сили в стан бойової готовності та направляє додаткові кораблі й винищувачі в Східну Європу у зв'язку з нарощуванням російських військових сил поблизу України. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті НАТО, в понеділок, 24 січня. "Союзники по НАТО переводять сили в стан бойової готовності та направляють додаткові кораблі й винищувачі в місця розгортання НАТО в Східній Європі, посилюючи засоби стримування й оборони Альянсу у зв'язку з тим, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність в Україні та навколо неї", - йдеться в заяві.

У повідомленні зазначається, що Данія направляє у Балтійське море фрегат і планує перекинути в Литву чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО з патрулювання повітряного простору в регіоні. Також Іспанія направляє кораблі на допомогу військово-морським силам Альянсу та розглядає можливість направлення винищувачів у Болгарію. Крім того, Франція висловила готовність передислокувати в Румунію війська під командуванням НАТО. США "також ясно дали зрозуміти", що розглядають можливість збільшення своєї військової присутності в східній частині Північноатлантичного альянсу, уточнюється в заяві. У НАТО також очікують, що Нідерланди з квітня направлять у Болгарію два винищувачі F-35 для підтримки місії Альянсу з патрулювання повітряного простору.

У НАТО до 2014 року не було військ у східній частині Альянсу - аж до анексії Криму Росією. Зараз там присутні бойові підрозділи на ротаційній основі.