 Письмово і без оголошення деталей: США відповіли РФ щодо безпеки в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2022

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Новини

Письмово і без оголошення деталей: США відповіли РФ щодо безпеки в Європі

У відповіді США містяться пропозиції щодо взаємних заходів забезпечення прозорості щодо розміщення сил, заявив держсекретар США Блінкен. Він очікує розмови з главою МЗС РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Посол США у Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції з питань безпеки в Європі. Передача документа відбулася під час зустрічі Саллівана з заступником глави МЗС РФ Олександром Грушком у середу, 26 січня, повідомило російське зовнішньополітичне відомство.

МЗС Росії не повідомило жодних деталей щодо змісту переданого послом документа. Напередодні прессекретарка Білого дому Джен Псакі  пяснила, що США зазвичай не публікують у відкритому доступі документи, що розсилаються під час переговорного процесу.

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Блінкен: Є принципи, яких ми дотримуємось

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив на пресконференції у Вашингтоні, що у відповіді США містяться пропозиції щодо взаємних заходів задля забезпечення прозорості щодо розміщення сил. Він наголосив, що країни мають право самі обирати, членами яких альянсів вони бажають бути. У відповіді чітко вказано, що "є ґрунтовні принципи, дотримуватись і захищати які ми зобов'язалися", цитує Блінкена АFP.  "Двері НАТО відчинені, і залишатимуться відчиненими", - додав Блінкен.

Також, за словами американського держсекретаря, США подбають про те, щоб глобальне енергетичне постачання не було порушено у разі російського вторгнення в Україну.  

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Нагадаємо, Росія в середині грудня вимагала надати "гарантії забезпечення її безпеки". Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки та Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів Організації Північноатлантичного договору.

Серед іншого Росія наполягає на гарантіях, що юридично зобов'язуюжуть США і НАТО вивести сили, техніку та озброєння з території країн, які в 1997 році на не були членами НАТО. До них належать Болгарія і Румунія.  

Крім того, РФ вимагає від НАТО припинити розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також не приймати нових членів, зокрема, України. 

Північноатлантичний альянс відкидає ці вимоги і наголошує, що двері НАТО залишаться відчиненими. 

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