Зеленський: Паніка через дії РФ коштувала українській економіці 12,5 мільярда доларів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повідомлення лідерів країн про загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну спровокували паніку, яка коштували коштувала українській економіці 12,5 мільярда доларів.

"Інформація (про загрозу нового вторгнення РФ - Ред.) шкодить нашій економіці. Наведу приклад, скільки нам це коштує: у нас рекордне ВВП в минулому році...за короткий час було близько 6,5 мільярда нових інвестицій у 2021 році. Але після початку інформаційної кампанії з України вивели 12,5 мільярдів грошей", - повідомив Зеленський під час пресконференції іноземним ЗМІ у п'ятницю, 28 січня. Президент не уточнив про яку валюту йдеться, але, вочевидь, він мав на увазі долари.

Зеленський додав, що паніка на ринках почалася "після заяв поважних лідерів: буцім-то завтра війна".

При чому президент зазначив, що для стабілізації національної валюти Україна витрачає державні резерви і це дуже дорого коштує.

На уточнення журналістів, щодо оцінки фінансових потреб, Зеленський наголосив, що на стабілізацію економіки України потрібно близько 4-5 мільярдів (ймовірно доларів - Ред.) "Але питання не в сумі, а у вірі в стійкість економіки України", - наголосив він.

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Загроза вторгнення Росії в Україну

Зеленський також зазначив, що нині загроза нового російського вторгнення в Україну так як була раніше. "Зараз я не вважаю, що ситуація більш напружена ніж була на піку навчань (Росії навесні 2021 року - Ред.). Але такої напруги інформаційної тоді не було. Нехай журналісти їдуть в Київ - у нас танки по вулиці не їздять. А відчуття у ЗМІ таке, що у нас війна", - заявив президент.

Нагадаємо, з жовтня 2021 року Захід та Україна звинувачують Росію у стягуванні військовослужбовців та техніки до українського кордону. Наприкінці року їхню чисельність оцінювали приблизно у понад 100 тисяч військових. У Держдепі США вважають, що перекидання російських військових до Білорус для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого, змушує побоюватися, що ці сили "потенційно" можуть бути використані для нападу на Україну. Однак Кремль заперечує агресивні плани.

Тим часом через можливу загрозу з боку Росії деякі країни почали вивозити з України частину співробітників своїх посольств і членів їхніх родин. Зокрема, це зробила Великобританія та США.

Нині, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, чисельність військ РФ на кордоні з Україною становить близько 130 тисяч осіб, що, на його думку, майже не відрізняється від попередніх навчань РФ навесні 2021 року.