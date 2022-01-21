 Канада виділить Україні 120 мільйонів доларів кредиту на підтримку економіки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2022

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Новини

Канада виділить Україні 120 мільйонів доларів кредиту на підтримку економіки

Кредитом у 120 мільйонів доларів Оттава хоче підтримати Київ на тлі агресивних зусиль Росії з дестабілізації економіки України.

Прапор Канади

У 2014-2015 роках Канада виділила Україні 400 мільйонів доларів кредиту

Канада запропонувала Україні кредит у розмірі 120 мільйонів доларів на підтримку економічної стійкості та реформи управління. Про це повідомляється на сайті канадського уряду в п’ятницю, 21 січня. 

“Також Канада запропонувала надати грант на технічну допомогу в розмірі до шести мільйонів доларів для підтримки реалізації кредиту”, - йдеться у повідомленні. Зазначається, що офіційні представники України та Канади вже проводять консультації з метою обговорення можливих умов кредиту та термінів його реалізації.

Таким чином Оттава вирішила підтримати Київ на тлі агресивних зусиль Росії з дестабілізації економічної системи України, зазначили в уряді Канади. “Ці агресивні дії продовжують загрожувати миру та безпеці в Європі. Разом зі своїми союзниками Канада закликає Росію до деескалації”, - йдеться у повідомленні. 

Канада не вперше надає Україні кредитні кошти. У 2014 та 2015 роках уряду України виділили кредит у 400 мільйонів доларів для підтримки цілей економічного відновлення та розвитку. Кредитні кошти разом із відсотками були повністю погашені Україною у 2020 році.

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Сьогоднішнє рішення Канади привітав президент України Володимир Зеленський. 

У січні Канада направила в Україну невеликий контингент військових із полку спеціальних операцій (CSOR), що є елітним підрозділом збройних сил країни. Присутність канадських спецпризначенців є частиною заходів союзників Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зі стримування російської агресії щодо України.

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