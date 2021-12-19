Світовий банк схвалив 300 млн євро позики Україні на відновлення економіки

Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення надати Україні позику в 300 мільйонів євро в рамках проєкту "Друга позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення". Ці кошти передбачені на підтримку реформ, важливих для економічного відновлення та пом'якшення наслідків епідемії COVID-19, повідомила пресслужба фінустанови у п'ятницю, 17 грудня.

Серед реформ, які підтримуються в рамках проєкту: демонополізація економіки та зміцнення антикорупційних інституцій; зміцнення земельного та кредитного ринків, включно з розширенням доступу до фінансування для дрібних фермерів; зміцнення системи соціального захисту для людей похилого віку з метою пом'якшення впливу пандемії COVID-19.

"На тлі високого рівня економічної вразливості в Україні триває повільне та нерівномірне відновлення після потрясіння в результаті COVID-19. Ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку реформам для сприяння сильному та інклюзивному відновленню", - наводить пресслужба Світового банку слова регіонального директора банку у справах країн Східної Європи (Білорусь, Молдова і Україна) Арупа Банерджі.

За його словами, український уряд зробив ряд кроків для просування земельних реформ, і Світовий банк очікує, що ці реформи "допоможуть підвищити рівень життя, дозволивши приблизно 4,6 мільйонам дрібних землевласників в Україні отримати справедливі прибутки та інвестувати".

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У Світовому банку уточнили, що перший подібний кредит на суму 350 мільйонів доларів було затверджено у червні 2020 року для підтримки запуску земельної реформи, а також для допомоги уряду України у забезпеченні зростання аграрного сектору та інвестицій у сільське господарство.

Також Світовий банк повідомляє, що ця позика доповнює схвалення додаткового фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів для проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні", затвердженого 10 грудня цього року.

Загалом з початку пандемії Світовий банк надав Україні 2,3 мільярда доларів для бюджетної підтримки та інвестиційних проєктів. Після того, як Україна приєдналася до Світового банку у 1992 році, допомога Банку становила приблизно 14 мільярдів доларів в рамках понад 80 проєктів та програм, зазначається в пресрелізі Світового банку.

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Нагадаємо, за даними міністерства економіки, Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію, орієнтовно - 195 мільярдів доларів. ВВП України за 2020 рік становив 4,19 трильйона гривень, на чотири відсотки менше, ніж за 2019 рік.