COVID-19: Світовий банк виділить Україні ще 150 мільйонів доларів на вакцинацію

Рада виконавчих директорів Світового банку (СБ) у п'ятницю, 10 грудня схвалила виділення Україні додаткового фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів для екстреного реагування на COVID-19 та проведення вакцинальної кампанії проти коронавірусу.

У повідомленні пресслужби СБ зазначається, що 120 мільйонів доларів спрямують на закупівлю 16,5 мільйона доз вакцин, яких буде достатньо для вакцинації близько 20 відсотків населення України. Решта коштів буде спрямована на популяризацію вакцинації, інформаційні технології, а також закупівлю обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами. Очікується, що виділені кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров'я України.

Один з найнижчих рівнів вакцинації у Європі

"Рівень вакцинації в Україні все ще є одним із найнижчих в Європі. Через це такими високими є втрати людських життів, так само як і економічні втрати, особливо з появою нових варіантів вірусу", - заявив регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.

Як зазначається на сайті СБ, раніше Україні надали 155 мільйонів доларів в рамках двох проєктів, пов'язаних з вакцинацією проти коронавірусу та системою охорони здоров'я в Україні. Загалом з початку пандемії Світовий банк виділив Україні 1,8 мільярда доларів для бюджетної підтримки та інвестиційних проєктів.

Станом на ранок суботи, 11 грудня, повністю імунізовані від COVID-19 в Україні вже понад 12,36 мільйона людей. За добу 10 грудня в Україні зареєстрували 10 133 нових підтверджених випадків хвороби, серед яких - 991 дитина та 199 медпрацівників. Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві (1203), Одеській (697), Полтавській (597) та Черкаській (597) областях. 2 307 інфікованих госпіталізували до лікарень. За добу в Україні померли 446 людей внаслідок COVID-19.

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