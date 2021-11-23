Україна отримає ще 50 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer

Україна подовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Щорічно компанія постачатиме Україні по 25 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, 23 листопада.

"МОЗ продовжило контракт з компанією Pfizer на постачання вакцин від COVID-19 на 2022-2023 роки, з чіткими термінами постачання вакцин", - зазначив очільник відомства. За його словами, вакцину використовуватимуть для проведення додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунізації.

Україна відстає від європейських країн за темпами вакцинації - Ляшко

Міністр наголосив, що Україна відстає від європейських країн за темпами вакцинації та намагається надолужити це на тлі сплеску інфікування. "Україна наближається до мети, поставленої Всесвітньою організацією охорони здоров'я, - вакцинувати 40 відсотків дорослого населення до кінця 2021 року", - сказав Ляшко під час брифінгу.

За його словами, повністю імунізовані вже 10 мільйонів українців. Утім, міністр нагадав, що "кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19", й закликав українців вакцинуватися якомога скоріше.

Нагадаємо, що останнім часом в Україні спостерігається спад темпів інфікування коронавірусом. Так, за добу 22 листопада у країні зареєстрували 12 729 нових хворих на COVID-19. Ще на початку листопада цей показник досягав 27 тисяч інфікованих за добу. При цьому кількість померлих внаслідок чи після інфікування тримається на високому рівні. 22 листопада в Україні зафіксували 720 летальних випадків серед хворих на COVID-19.

Читайте також: Що відбувається, коли від COVID-19 вакциновані абсолютно всі?