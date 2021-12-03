В Україні від коронавірусу повністю щеплені 37 відсотків дорослих - МОЗ

Повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби в Україні пройшли 37,2 відсотка дорослого населення, принаймні одне щеплення отримали 43,8 відсотка громадян. Такі дані у п'ятницю, 3 грудня, наводить українське міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

Згідно з офіційною інформацією, усього в країні зробили понад 25 мільйонів щеплень проти COVID-19. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 13,6 мільйона осіб, з них отримали дві дози - 11,5 мільйона.

За останню добу в Україні зафіксували 13,7 тисячі нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них інфіковано 1279 дітей, 222 медпрацівників. 509 осіб померли від хвороби, госпіталізовано майже три тисячі українців.

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Раніше повідомлялося, що в Україні з 6 грудня посилять карантинні правила для невакцинованих проти коронавірусу громадян. Також скоротиться дія сертифікату про вакцинацію однією дозою з чотирьох місяців до одного.

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