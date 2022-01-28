 Керівник німецької розвідки: Росія поки не вирішила, чи нападатиме на Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2022

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Новини

Керівник німецької розвідки: Росія поки не вирішила, чи нападатиме на Україну

Рішення про напад Росіії на Україну ще не прийнято. Так вважає керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль.

Керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль

Керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль

У Росії ще не вирішили, чи нападатимуть на Україну. Про це у п'ятницю, 28 січня, заявив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl). Він зазначає: "Криза може розвиватися тисячами способів". Водночас Бруно Каль відмовився коментувати можливі санкції проти Росії у випадку нападу на Україну, але підтримав підхід німецького уряду, який полягає в тому, аби президент Росії Володимир Путін не знав про можливі дії Німеччини. Каль, тим не менш, вважає, що російський президент готовий реалізувати загрозливий сценарій і напасти на Україну.
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Загроза нового вторгнення Росії 

З жовтня 2021 року Захід та Україна звинувачують Росію у стягуванні військовослужбовців та техніки до українського кордону. Чисельність військ Російської Федерації на кордоні з Україною становить близько 130 тисяч осіб, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у п'ятницю.

Нині РФ продовжує нарощувати військову присутність в Україні і на її кордонах,заявив 27 січня генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, Кремль заперечує агресивні плани.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що немає жодних підстав стверджувати про повномасштабний наступ Росії на Україну. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська влада контролює ситуацію і причин для паніки немає.

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DW.COM

США не виключають нападу Росії на Україну до середини лютого

За всіма ознаками, РФ має намір використати військову силу проти України, заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман. США побоюються нападу на Україну до середини лютого.  

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