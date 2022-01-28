Опитування: більшість німців вважають ймовірним напад РФ на Україну

Більшість жителів Німеччини допускають можливість нападу РФ на Україну. Під час проведеного дослідницькою компанією YouGov опитування 51 відсоток респондентів вказав, що вважає такий сценарій ймовірним, 33 відсотки виключили цей сценарій, ще 15 відсотків ніяк не відповіли на це питання, передає агенція dpa у п'ятницю, 28 січня.

Понад дві третини учасників опитування - 67 відсотків - упевнені, що російська військова агресія проти України спричинить наслідки і для Німеччини, при цьому лише 28 відсотків побоюються її впливу особисто для себе.

Більшість німців проти постачання Україні зброї

Раніше в опитуванні YouGov 59 відсотків респондентів у Німеччині підтримали позицію уряду, який відмовився поставляти летальне озброєння Україні, за надання зброї виступили 20 відсотків. Ще 21 відсоток опитаних не визначилися з відповіддю.

З початку літа 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, але Кремль заперечує агресивні плани.

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Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.