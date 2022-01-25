Чехія готується надати Україні зброю для захисту від Росії

Чехія готова допомогти Україні та надати снаряди для важкої артилерії для захисту у разі вторгнення російських військ на територію країни. Про це в інтерв'ю виданню Denik N сказала міністерка оборони Чеської Республіки Яна Чернохова.

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Йдеться про партію боєприпасів для артилерії 152-го калібру. "Я передам уряду матеріали, на основі яких ми забезпечимо Україну артилерійськими боєприпасами калібру 152 міліметри", - сказала глава чеського оборонного відомства.

Водночас вона уточнила, що умови постачання ще потрібно буде узгодити з Києвом. Планується, що остаточне рішення щодо передачі озброєння ухвалюватимуть цього тижня.

"Чехія історично, політично та союзницьки - на боці України. Якщо Україні буде потрібно, ми спробуємо допомогти", - додала Чернохова. Також у повідомленні йдеться, що у разі подальшого загострення конфлікту Чехія також буде готова допомогти із притулком жінкам і дітям з України.

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Раніше цього тижня Великобританія розпочала постачання Україні протитанкової зброї. Загалом, в Україну було надіслано дві тисячі одиниць зброї та близько трьох десятків військовослужбовців, які навчатимуть українських колег.

Окрім цього, Київ вже отримав дві партії пакету безпекової допомоги США Україні на суму 200 мільйонів доларів. Йдеться про понад 170 тонн летальної зброї, що прибула до аеропорту "Бориспіль" напередодні. Третю партії очікують отримати протягом найближчого часу, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

До того жадміністрація США підтвердила проведення консультацій з союзниками у Східній Європі щодо можливого посилення американського військового контингенту у цих країнах. Йдеться про ймовірне розгортання контингенту у 8,5 тисячі військових у країна-членах НАТО у Східній Європі..