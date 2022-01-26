США не виключають нападу Росії на Україну до середини лютого

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За всіма ознаками, РФ має намір використати військову силу проти України, заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман. США побоюються нападу на Україну до середини лютого.
Сполучені Штати Америки бачать усі ознаки того, що президент Росії Володимир Путін має намір використати військову силу проти України, повідомила у середу, 26 січня, заступниця державного секретаря США Венді Шерман.
"Я не знаю, чи ухвалив він (Путін - Ред.) остаточне рішення, але ми, звісно, бачимо всі ознаки того, що він планує використати військову силу колись, можливо, від зараз до середини лютого", - цитує Шерман агенція AFP.
Вона додала, що 4 лютого відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні, і президент Путін буде на ній присутній, що може вплинути на ухвалення рішень. "Я не знаю, що в голові Путіна. Є лише одна людина, яка знає це, і це президент Путін. Я підозрюю, що навіть люди, які оточують його, не знають, що він зрештою зробить. При цьому Шерман, яка взяла участь в онлайн-дискусії, організованій Фондом Віктора Пінчука, припустила, що "Путін має також інші плани".
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За даними Києва і Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині дислокувались близько 100 тисяч військовослужбовців РФ. Також у Держдепі США вважають, що перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань, змушує побоюватися, що ці сили "потенційно" можуть бути використані для нападу на Україну.
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Тим часом через можливу загрозу з боку Росії деякі країни почали вивозити з України частину співробітників своїх посольств і членів їхніх родин. Зокрема, це зробили Великобританія та США. Також Німеччина розробляє кризовий план для співробітників посольства країни в Україні та інших громадян ФРН.