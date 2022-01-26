США не виключають нападу Росії на Україну до середини лютого

Сполучені Штати Америки бачать усі ознаки того, що президент Росії Володимир Путін має намір використати військову силу проти України, повідомила у середу, 26 січня, заступниця державного секретаря США Венді Шерман.

"Я не знаю, чи ухвалив він (Путін - Ред.) остаточне рішення, але ми, звісно, бачимо всі ознаки того, що він планує використати військову силу колись, можливо, від зараз до середини лютого", - цитує Шерман агенція AFP.

Вона додала, що 4 лютого відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні, і президент Путін буде на ній присутній, що може вплинути на ухвалення рішень. "Я не знаю, що в голові Путіна. Є лише одна людина, яка знає це, і це президент Путін. Я підозрюю, що навіть люди, які оточують його, не знають, що він зрештою зробить. При цьому Шерман, яка взяла участь в онлайн-дискусії, організованій Фондом Віктора Пінчука, припустила, що "Путін має також інші плани".

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Загроза вторгнення Росії в Україну

За даними Києва і Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині дислокувались близько 100 тисяч військовослужбовців РФ. Також у Держдепі США вважають, що перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань, змушує побоюватися, що ці сили "потенційно" можуть бути використані для нападу на Україну.

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Тим часом через можливу загрозу з боку Росії деякі країни почали вивозити з України частину співробітників своїх посольств і членів їхніх родин. Зокрема, це зробили Великобританія та США. Також Німеччина розробляє кризовий план для співробітників посольства країни в Україні та інших громадян ФРН.