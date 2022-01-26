Німеччина надасть Україні 5 тисяч шоломів

П'ять тисяч захисних шоломів надасть для військових України Німеччина. Про це міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) повідомила під час засідання комітету з питань оборони у Бундестазі у середу, 26 січня. За її словами, "це однозначний сигнал: ми на вашому боці".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник привітав цей крок, але назвав його "суто символічним". "Це крапля в морі", - цитує Мельника dpa. - Україна очікує повороту німецького уряду на 180 градусів, чекає на зміну парадигми". "Нам потрібне не лавірування, а мужні вчинки ФРН, яка нарешті поставить Україні німецьке оборонне озброєння, якого ми сьогодні найбільше потребуємо", - прокоментував Мельник.

Мельник нагадав, що Україна просила 100 тисяч шоломів та бронежилетів для добровольців, а також військові кораблі та зенітні комплекси.

За даними dpa, з проханням про надання озброєння Україна звернулась до міністерства оборони ФРН 19 січня. Йшлось, зокрема, про потребу у шоломах та бронежилетах.

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Як повідомлялося, раніше Берлін вирішив виділити Києву 5,3 мільйона євро на мобільний польовий госпіталь.

Нагадаємо, ФРН не готова надавати Києву озброєння, про що Україна наполегливо просить. На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Утім, останнім часом у політичних колах ФРН лунає дедалі більше закликів її переглянути та зробити виняток для України.

Між тим США, Великобританія, Естонія, Латвія, Литва, Польща і Чехія надали Україні додаткову оборонну підтримку через загрозу з боку Росії.

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