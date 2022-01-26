Безпекова допомога США: в Україну прибуло 300 комплексів Javelin

У вівторок ввечері, 25 січня, в аеропорт "Бориспіль" зі Сполучених Штатів прибув вантаж у майже 80 тонн у рамках безпекової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

У рамках третього пакету допомоги Україна отримала боєприпаси для військових, а також 300 протитанкових ракетних установок Javelin.

Раніше минулого тижня до України прибуло дві партії пакету безпекової допомоги, а саме понад 170 тонн летальної зброї.

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ЗСУ подякували уряду та народу США за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України.

300 мільйонів доларів Україні

На 2022 рік оборонний бюджет США передбачає виділення 300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України. На тлі загрози російського вторгнення про постачання зброї Україні також заявили країни Балтії, Чехія та Великобританія. Крім того, питання допомоги Україні зброєю розглядають у Канаді. Водночас у ФРН відмовляють Києву у постачанні озброєнь через тривалу політику відмови в експорті зброї до регіонів з напруженою ситуацією.

Торік США надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 мільйонів доларів, включаючи цей пакет допомоги, і понад 2,7 мільярда доларів США безпекової допомоги загалом з 2014 року.

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