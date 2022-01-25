Байден: США та НАТО не планують надсилати війська в Україну

Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс (НАТО) не планують надсилати контингент військ в Україну в разі нового вторгнення Росії. Відповідну заяву президент США Джо Байден зробив у вівторок, 25 січня, під час розмови з журналістами.

"Немає наміру розміщувати війська НАТО чи США в Україні", - цитує Байдена агенція AFP.

Водночас американський лідер вкотре попередив Росію про "суворі санкції", якщо Москва вирішить здійснити нову агресію проти України. Зокрема, "уявляю" можливість запровадження санкцій безпосередньо проти президента Росії Володимира Путіна, сказав Байден.

Американський президент застеріг, що "російське вторгнення в Україну може стати найбільшим з часів Другої світової війни", і такий крок "змінить світ"

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Нагадаємо, Великобританія також не планує задіювати війська у бойових завданнях в Україні.

Як повідомлялося, США проводить консультації з союзниками у Східній Європі щодо можливого посилення американського військового контингенту у цих країнах.Вашингтон готовий відправити до Європи близько 8,500 військовослужбовців. Втім, рішення про розгортання військ у Європі ще не прийнято.

За даними Києва і Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині перебувають понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. Наразі також триває перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого. Це змушує побоюватися нового вторгнення РФ в Україні. Водначас Москва відкидає агресивні плани.