Великобританія не планує задіювати війська у бойових завданнях в Україні

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс назвала малоймовірною вірогідність, що Лондон дасть вказівку своїм військам виконувати бойові завдання в Україні. Про це вона заявила у парламенті у вівторок, 25 січня.

Відповідаючи на запитання про можливе використання військ у бойових завданнях, Трасс відповіла: "Навряд чи будуть такі обставини", передає агенція Reuters.

При цьому міністерка додала, що Великобританія працює над тим, аби Україна мала необхідну оборонну зброю та підготовку, а також підтримку міжнародної спільноти.

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Військові Великобританії в Україні

За даними газети The Times, в Україні із навчальною місією нині перебувають близько 100 британських військових. Ще близько 30 нещодавно були направлені, щоб навчити українських вояків користуватися протитанковими гранатомети NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon), які Лондон направив Києву.

Також у зв'язку з присутністю російських військ поблизу кордону з Україною уряд Великобританії розглядає можливість відправки додатково сотень військовослужбовців до країн Балтії та Польщі, пише The Times. Нині 830 британських військових розміщені в Естонії та ще 140 у Польщі - в рамках місії НАТО. Якщо ж країни НАТО у Східній Європі зіштовхнуться зі збільшенням присутності російських військ на своєму кордоні, то там оперативно можуть бути розміщені додаткові підрозділи.

Нагадаємо, Великобританія почала виводити з України частину співробітників свого посольства і членів їхніх родин через загрозливі дії Росії.

За даними західної розвідки, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині перебувають понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. Наразі також триває перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого. Це змушує побоюватися нового вторгнення РФ в Україні. Водначас Москва відкидає агресивні плани.