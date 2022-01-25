 Великобританія не планує задіювати війська у бойових завданнях в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2022

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Новини

Великобританія не планує задіювати війська у бойових завданнях в Україні

Глава британського МЗС Ліз Трасс назвала малоймовірною вірогідність того, що британські війська виконуватимуть бойові завдання в Україні. Утім, Лондон працює над тим, аби Київ мав необхідну оборонну зброю та підготовку.

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс назвала малоймовірною вірогідність, що Лондон дасть вказівку своїм військам виконувати бойові завдання в Україні. Про це вона заявила у парламенті у вівторок, 25 січня.

Відповідаючи на запитання про можливе використання військ у бойових завданнях, Трасс відповіла: "Навряд чи будуть такі обставини", передає агенція Reuters.

При цьому міністерка додала, що Великобританія працює над тим, аби Україна мала необхідну оборонну зброю та підготовку, а також підтримку міжнародної спільноти.

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Військові Великобританії в Україні

За даними газети The Times, в Україні із навчальною місією нині перебувають близько 100 британських військових. Ще близько 30 нещодавно були направлені, щоб навчити українських вояків користуватися протитанковими гранатомети NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon), які Лондон направив Києву.

Також у зв'язку з присутністю російських військ поблизу кордону з Україною уряд Великобританії розглядає можливість відправки додатково сотень військовослужбовців до країн Балтії та Польщі, пише The Times. Нині 830 британських військових розміщені в Естонії та ще 140 у Польщі - в рамках місії НАТО. Якщо ж країни НАТО у Східній Європі зіштовхнуться зі збільшенням присутності російських військ на своєму кордоні, то там оперативно можуть бути розміщені додаткові підрозділи.

Нагадаємо, Великобританія почала виводити з України частину співробітників свого посольства і членів їхніх родин через загрозливі дії Росії.

За даними західної розвідки, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині перебувають понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. Наразі також триває перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого. Це змушує побоюватися нового вторгнення РФ в Україні. Водначас Москва відкидає агресивні плани. 

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