Ще три європейські авіакомпанії відмовилися від нічної стоянки у Києві

Швейцарська авіакомпанія Swiss, австрійська Austrian Airlines та нідерландська KLM відмовилися від нічної стоянки у Києві. На зміни в графіку звернуло увагу видання avianews у понеділок, 24 січня, посилаючись на дані сервісу flightradar24.com, якийдозволяє в режимі реального часу спостерігати за літаками.

Згідно з даними сервісу, авіакомпанії 23 січня змінили час своїх рейсів до Києва таким чином, щоб екіпажі не ночували в Україні, а відразу повертались на бази.

Зокрема, Austrian Airlines виконала за розкладом вечірній рейс Відень-Київ. Проте замість нічної стоянки в аеропорту "Бориспіль" літак одразу повернувся назад до Австрії. При цьому ранковий рейс з Києва до Відня авіакомпанія скасувала.

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Swiss відмовилася від вечірнього вильоту рейсу з Цюріха до Києва. Натомість відправила літак до Києва спеціальним рейсом вранці 24 січня і відразу повернулася назад.

Рейси KLM з номером KL 1387 з Амстердама до Києва, за даними онлайн-радара, скасовані з 22 січня. Вони передбачали нічну стоянку в Україні із ранковим вильотом назад.

Перенесення рейсів Lufthansa

Напередодні німецький авіаперевізник Lufthansa, якій належать авіакомпанії Swiss та Austrian Airlines, також переніс час рейсів до Києва, відмовившись від ночівлі в Україні своїх екіпажів. Ухвалення цього рішення в пресслужбі авіакомпанії DWпояснили оптимізацією графіку руху і наголосили, що Lufthansa, як і раніше, виконуватиме три рейси на день до Києва - два з Франкфурта-на-Майні і один з Мюнхена.

Раніше у цей день українські ЗМІ з посиланням на ексдепутатку Верховної Ради Вікторію Войціцьку повідомили, що рейси Lufthansa переносяться у зв'язку можливим вторгненням Росії.

Нагадаємо, РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців, пояснивши це військовими навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, зокрема, нового нападу на Україну. Проте Кремль заперечує агресивні плани.