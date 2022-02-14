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SkyUp

SkyUp - українська авіакомпанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "SkyUp".

SkyUp є приватною українською авіакомпанією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Lufthansa продовжує польоти до України

Lufthansa продовжує польоти до України 14.02.2022

Німецька авіакомпанія і далі здійснює польоти в Україну, втім повідомляє про прискіпливе стеження за ситуацією "заради безпеки пасажирів". Водночас з України масово відлітають чартерні літаки.
Брокери припиняють страхування літаків в Україні, небо лишається відкритим

Брокери припиняють страхування літаків в Україні, небо лишається відкритим 13.02.2022

Українські страхові компанії отримують повідомлення від брокерів про військові ризики для авіації. Очікують, що лізингодавці проситимуть авіакомпанії вивести літаки з України через високу загрозу вторгнення з боку Росії.
Власник літака SkyUp заборонив летіти в Україну: 175 пасажирів їдуть автобусами

Власник літака SkyUp заборонив летіти в Україну: 175 пасажирів їдуть автобусами 13.02.2022

Через вимоги лізингодавця літак авіакомпанії SkyUp, який летів з Мадейри до Києва, мусив сісти в Молдові. Ускладнення очікують і інші гравці ринку

Нові бізнес-ідеї українських авіаперевізників на тлі пандемії (19.03.2021) 19.03.2021

Як і багато інших авіакомпаній у світі, українські авіаперевізники сильно постраждали від пандемії. За даними Центру транспортних стратегій, торік обсяг пасажирських перевезень в Україні скоротився на 64%. Авіакомпанії вдаються до креативних способів утриматися "на льоту". Дивіться самі!
ДПСУ: за добу в Україну повернулися більше 11 тисяч громадян

ДПСУ: за добу в Україну повернулися більше 11 тисяч громадян 25.03.2020

Протягом найближчих днів очікують повернення українців з Амстердама, Брюсселя, Берліна та інших столиць.

Рейс з Уханю: чи готова Україна дати відсіч коронавірусу (18.02.2020) 19.02.2020

В Україні цього тижня очікують літак з міста Ухань, яким українців евакуюють з Китаю. DW з'ясовувала, наскільки великою є загроза поширення коронавірусу в Україні і чи готові швидкі та лікарні до імовірних викликів? А також - чому не всі українці виїжджають з Китаю?

Врятувати відпустку: що робити пасажирам, якщо скасували або затримали рейс (відео)

Врятувати відпустку: що робити пасажирам, якщо скасували або затримали рейс (відео) 12.07.2019

Затримка чи скасування авіарейсу - завжди неприємно, особливо коли йдеться про зіпсовану відпустку. Головне для пасажирів - знати свої права та зберігати спокій. То що ж робити, якщо ваш рейс скасували або затримується?

Що робити пасажирам, щоб затримка чи скасування рейсу не зіпсували відпустку? (12.07.2019) 12.07.2019

Затримка чи скасування авіарейсу - завжди неприємно, особливо коли йдеться про зіпсовану відпустку. Головне для пасажирів - знати свої права та зберігати спокій. То що ж робити, якщо ваш рейс скасували або затримується?
Аеропорт Бориспіль: чи готовий він приймати більше лоукостерів? (відео)

Аеропорт "Бориспіль": чи готовий він приймати більше лоукостерів? (відео) 02.07.2019

Завдяки безвізу між Україною та ЄС суттєво зріс пасажиропотік. Чи справляються з цим головні повітряні ворота України та як ведеться лоукостерам і пасажирам у "Борисполі" - з’ясовувала DW.

Туристичний сезон: чи готовий аеропорт "Бориспіль" до Європи? (28.06.2019) 28.06.2019

Завдяки безвізу між Україною та ЄС суттєво зріс пасажиропотік. Чи справляються з цим головні повітряні ворота України та загалом як ведеться лоукостерам та пасажирам в "Борисполі" - з’ясовувала DW.
Авіакомпанії-лоукостери в Україні: куди літають і за скільки?

Авіакомпанії-лоукостери в Україні: куди літають і за скільки? 03.09.2018

Ірландський лоукостер Ryanair, приходу якого на ринок довго чекали українці, та угорський Wizz Air, присутній на ньому вже багато років - не єдині, хто літає з України до ЄС відносно дешево. Хто ще - з'ясовувала DW.