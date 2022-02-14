Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
SkyUp - українська авіакомпанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "SkyUp".
SkyUp є приватною українською авіакомпанією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Українські страхові компанії отримують повідомлення від брокерів про військові ризики для авіації. Очікують, що лізингодавці проситимуть авіакомпанії вивести літаки з України через високу загрозу вторгнення з боку Росії.
Як і багато інших авіакомпаній у світі, українські авіаперевізники сильно постраждали від пандемії. За даними Центру транспортних стратегій, торік обсяг пасажирських перевезень в Україні скоротився на 64%. Авіакомпанії вдаються до креативних способів утриматися "на льоту". Дивіться самі!
В Україні цього тижня очікують літак з міста Ухань, яким українців евакуюють з Китаю. DW з'ясовувала, наскільки великою є загроза поширення коронавірусу в Україні і чи готові швидкі та лікарні до імовірних викликів? А також - чому не всі українці виїжджають з Китаю?
Затримка чи скасування авіарейсу - завжди неприємно, особливо коли йдеться про зіпсовану відпустку. Головне для пасажирів - знати свої права та зберігати спокій. То що ж робити, якщо ваш рейс скасували або затримується?
Затримка чи скасування авіарейсу - завжди неприємно, особливо коли йдеться про зіпсовану відпустку. Головне для пасажирів - знати свої права та зберігати спокій. То що ж робити, якщо ваш рейс скасували або затримується?