Рейс з Уханю: чи готова Україна дати відсіч коронавірусу (18.02.2020)

В Україні цього тижня очікують літак з міста Ухань, яким українців евакуюють з Китаю. DW з'ясовувала, наскільки великою є загроза поширення коронавірусу в Україні і чи готові швидкі та лікарні до імовірних викликів? А також - чому не всі українці виїжджають з Китаю?