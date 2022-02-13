Брокери припиняють страхування літаків в Україні, небо лишається відкритим

Українські страхові компанії в суботу, 12 лютого, отримали повідомлення від перестрахувального брокера Ллойда (Великобританія) про тимчасове зняття всіх опцій з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Йдеться як про страхування відповідальності перед третіми особами, так і КАСКО літаків.

"Так, ми отримали повідомлення від одного з брокерів - Ллойда, що з понеділка тимчасово знімаються всі опції з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні", - повідомив директор страхової компанії "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" Анатолій Іванців.

Він зазначив, що це стосується лише військових ризиків за договорами відповідальності та страхування КАСКО. Всі інші ризики залишаються покритими, як і раніше.

За словами директора страхової компанії, лізингодавці, знаючи, що військові ризики не будуть покриті, проситимуть авіакомпанії, яким вони дали в лізинг літаки, вивести їх за межі небезпечної території. Ті ж компанії, у яких є свій авіапарк у власності, можуть продовжувати польоти на власний розсуд.

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SkyUp тимчасово припиняє продаж квитків

Авіакомпанія SkyUp вже повідомила про тимчасове припинення продажу квитків на вильоти з України з 14 по 16 лютого.

"Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців", - заявив генеральний директор авіаперевізника Дмитро Сєроухов.

"Ситуація, яка склалася, потребує вирішення на державному рівні. Наразі ми працюємо спільно з державними структурами для пошуку варіантів розв’язання проблеми", - додав він.

Напередодні, через вимоги лізингодавців рейс SkyUP за маршрутом Мадейра (Португалія) - Київ був змушений здійснити посадку в Кишиневі (Молдова) та відправити 175 пасажирів автобусами до Києва.

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Небо над Україною залишається відкритим

В офісі президента та міністерстві інфраструктури в неділю наголосили, що не вбачають небезпек для аероруху в повітряному просторі України і не збираються його закривати.

"Небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників", - йдеться у заяві міністерства інфраструктури України.

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) своєю чергою теж заявляє, що передумов для закриття неба над Україною немає, український авіапростір безпечний для польотів.

"На сьогодні немає жодних підстав щодо припинення авіаруху, ми повністю контролюємо безпекову ситуацію в повітряному просторі України", - прокоментував ситуацію виконувач обов'язків голови ДП Андрій Ярмак.

Втім міністерство інфраструктури провело нараду з представниками авіаційної служби та авіаперевізниками. На ній з'ясувалось, що в деяких авіакомпаній "виникають складнощі пов’язані із коливаннями на ринках страхування".

Міністерство не називає точну кількість авіакомпаній, які стикнулись зі страховими проблемами. Втім зазначає, що регулярні рейси продовжують виконувати більшість перевізників - 29 компаній забезпечують сполучення з 34 країнами світу.

Аеропорт "Бориспіль": розклад може змінюватися

Український державний аеропорт "Бориспіль" у неділю повідомив, що продовжує працювати в штатному режимі, однак найближчим часом розклад може змінюватись. "Зі всіх питань щодо скасування та затримки рейсів, звертайтеся безпосередньо до авіакомпаній, які обслуговують ці рейси. Сьогодні практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів", - повідомили в компанії.