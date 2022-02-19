Lufthansa та Austrian Airlines призупиняють рейси до Києва з 21 лютого

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про призупинення всіх рейсів до Києва та Одеси з понеділка, 21 лютого і до кінця місяця "у зв'язку з загостренням ситуації в Україні". "Lufthansa постійно відстежує ситуацію і ухвалить рішення про подальші рейси пізніше", - йдеться на сайті компанії. Польоти до Львова поки що будуть продовжені. Пасажири, які забронювали квитки на ці дати, зможуть скористатися альтернативними рейсами, заявили в компанії. Виліт літаків 19 та 20 лютого відбудеться за встановленим розкладом.

Одночасно про призупинення рейсів до Києва та Одеси з 21 лютого до кінця місяця повідомила і авіакомпанія Austrian Airlines.

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ФРН, Австрія та Франція закликали своїх громадян залишити Україну

На тлі різкого загострення ситуації на кордоні України з Росією уряд ФРН закликав усіх громадян Німеччини негайно залишити територію України. "Військова конфронтація можлива будь-якої миті", - йдеться у попереджувальному повідомленні міністерства закордонних справ ФРН.

Австрія та Франція також закликали своїх громадян терміново залишити Україну, особливо тих, хто перебуває у її східних та північних регіонах. Решті рекомендовано виїхати з України за відсутності вагомих причин для перебування в країні.

За даними США, Росія може розпочати напад на Україну найближчими днями. Біля кордонів країни сконцентровані військова техніка та близько 150 тисяч російських військ, стверджує розвідка.

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