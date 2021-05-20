Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури

Верховна Рада України в четвер, 20 травня, призначила голову Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Його кандидатуру підтримали 284 парламентарів.

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Серед пріоритетів Кубракова на новій посаді, за його словами, є стабілізація фінансового стану "Укрзалізниці", зокрема оптимізація витрат, організація прозорих та конкурентних закупівель. Також він наголосив на потребі оновити матеріально-технічну базу, а саме - нові потяги, колії та технології. Крім того, Кубраков планує розвивати існуючі аеропорти, створити мережу регіональних аеропортів, а також національного авіаперевізника.

Олександр Кубраков з листопада 2019 року очолював Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор"). Підприємець, експерт із цифрової та дорожньої інфраструктури, народний депутат Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу" (із 3 грудня 2019 року склав повноваження народного депутата). З 2011 до 2015 року був радником мера Києва, у 2015-2016 роках - керівником проєктного офісу міністерства юстиції. З 2016 до 2019 року працював керівником сектору телекомунікацій та IT в експертно-аналітичному центрі BRDO, а також був виконавчим директором Асоціації "Інформаційні технології України".

Раніше цього ж дня парламент вже призначив головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я. Виступаючи перед голосуванням, він назвав своїм пріоритетом №1 подолання COVID-19.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, а Максима Степанова - з посади міністра охорони здоров'я.

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