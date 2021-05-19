Віктора Ляшка призначено міністром охорони здоров'я України

Верховна Рада України призначила у четвер, 20 травня, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я. За нього проголосували 262 народних депутати - голоси "за" віддали представники фракції "Слуга народу" та депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра". При цьому жодні інші партії не дали жодного голосу на підтримку Ляшка.

Сам Ляшко одразу після голосування з трибуни Верховної Ради склав присягу члена Кабінету Міністрів та подякував за підтримку його кандидатури.

Ляшко про свої пріоритети на посаді міністра

Виступаючи перед голосуванням, він назвав своїм пріоритетом №1 подолання COVID-19. "Пріоритетом №1 для мене є подолання коронавірусної хвороби. Ми зробимо все, щоб українці змогли вакцинуватися, працювати та подорожувати", - заявив Ляшко, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому він зауважив, що пандемія ще не закінчилася і вона не буде останньою. "Саме тому біологічна безпека громадян стане пріоритетом роботи міністерства. До осені у нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров'я до реагування на спалахи інфекційних захворювань та епідемій, будуть повністю переглянуті підходи до реагування на радіаційні та хімічні загрози", - запевнив він.

За словами Ляшка, до кінця 2021 року всі, хто захоче вакцинуватися від коронавірусу, зможуть це зробити. Він додав, що при цьому Україні необхідне власне виробництво вакцин. "Нам необхідно власне виробництво вакцин. МОЗ визначить перелік критично важливих медикаментів, запропонує стійке державне замовлення, щоб інвестори розгорнули для їхнього виробництва потужності саме в Україні та пріоритетно надавали продукцію нашим громадянам", - сказав він.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада України звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закидав Степанову зрив кампанії з вакцинації від COVID-19.

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Хто такий Віктор Ляшко?

З 26 лютого 2020 року Ляшко обіймав посаду головного санітарно-епідеміологічного лікаря України. З лютого 2018 року по липень 2019 працював на посаді першого заступника генерального директора Центру громадського здоров'я.

З березня 2013 по лютий 2014 року Ляшко очолював державну установу "Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України". З 2003 по 2010 рік працював у системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області.

Ляшко здобув вищу освіту в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, також закінчив Національну академію державного управління при президентові України, де здобув кваліфікацію магістра державного управління у галузі охорони здоров'я.