МОЗ України планує здійснити 47 мільйонів COVID-щеплень до кінця року

До кінця 2021 року перед міністерством охорони здоров'я (МОЗ) України стоїть завдання провести близько 47 мільйонів щеплень від коронавірусу людям у віці понад 18 років. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" на "5 каналі", яка вийшла в ефірі у неділю, 11 квітня.

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"Мені як санітарному лікарю потрібно організувати близько 47 мільйонів уколів упродовж 2021 року людям, які старші 18 років", - сказав Ляшко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони було поставлене завдання провакцинувати більшість - майже 70 відсотків - дорослого населення України.

Як зазначив Ляшко, восени минулого року в МОЗ казали про вакцинацію 50 відсотків дорослого населення, оскільки, за опитуваннями, саме 50 відсотків хотіли вакцинуватися. Тоді в міністерстві розраховували, що вакцинація розпочнеться у лютому 2021 року та триватиме до березня 2022 року.

"Тобто, ми так розраховували нашу "дорожню карту". До того ж ми говорили, якщо зростатиме попит - держава знайде можливість забезпечити всіх вакцинацією", - додав головний санітарний лікар. Він закликав усіх жителів України, коли прийде їхня черга, без сумнівів вакцинуватися будь-яким препаратом, який буде доступний на той момент.

Більшість вакцин від коронавірусу для повного захисту людини потребують введення двох доз. Таким чином, 47 мільйонів щеплень передбачають вакцинацію понад 20 мільйонів людей.

Вакцинація в Україні

За даними МОЗ, станом на 11 квітня в Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 377 тисячі людей, дві дози - лише п'ятеро осіб, що пов'язано зі збільшенням інтервалу між щепленнями. За минулу добу зроблено лише 4 тисячі щеплень. Станом на 10 квітня у лист очікування на вакцинацію записалися понад 438 тисяч осіб.

Вакцинація в Україні поки здійснюється препаратом Covishield, який виробляють в Індії за ліцензією компанії AstraZeneca. Наступного тижня мають розпочати також вакцинацію препаратом CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість із компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини цього виробника, розробленої німецької компанією BioNTech.

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За словами очільника МОЗ Максима Степанова, придбанням цієї вакцини опікуватиметься британське закупівельне агентство Crown Agents, перші поставки очікуються в травні. Крім того, сказав міністр, найближчими днями Україна отримає 115 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer, які будуть поставлені в рамках механізму COVAX.

Напередодні Віктор Ляшко анонсував відкриття влітку центрів вакцинації у містах-мільйонних за наявності достатньої кількості вакцини.