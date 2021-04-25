 Відставку глави МОЗ України Максима Степанова Рада розгляне цього тижня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Відставку глави МОЗ України Максима Степанова Рада розгляне цього тижня

Про проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо кадрових змін в уряді повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Ukraine, Kiew: Werchowna Rada - Parlament

Верховна Рада України проведе позачергове засідання щодо кадрових змін у Кабінеті міністрів 18-21 травня, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради у понеділок, 17 травня.

"Цього тижня в нас планується одне позачергове засідання, можливо, і більше (...) З такою пропозицією звернулася партія "Слуги народу" ще в п'ятницю. Сьогодні йде збір підписів... це позачергове засідання стосуватиметься трьох речей, це питання кадрові", - наводить слова Разумкова агенція "Українські новини".

Шмигаль хоче звільнити Степанова

Разумков нагадав, що два міністри написали заяви про відставку за власним бажанням. Ідеться про міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка. Також є подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля стосовно міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Разумков звернувся до народних депутатів щодо необхідності заслухати звіти міністрів. 

Нагадаємо, ВР призначила Степанова очільником МОЗ у березні 2020 року.

Дивитись відео 09:09

Волонтери замість МОЗ: як пацієнтські організації допомагають боротися з COVID-19 (14.12.2020)

Також за темою

Ukraine Premierminister Denys Shmygal

Уряд не змінюватиме модель адаптивного карантину на травневі свята - Шмигаль 25.04.2021

Оскільки нинішня модель адаптивного карантину демонструє свою дієвість, український уряд не змінюватиме її на травневі свята, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ukraine Lwiw | Coronavirus | Thema Überleben von Restaurants

Львівська область вийде в понеділок з "червоної зони" - Немчінов 25.04.2021

Про перехід Львівщини з 26 квітня з "червоної зони" в "жовту зону" за рівнем епіднебезпеки повідомив міністр Олег Немчінов.

Ukraine U-Bahn Betrieb

МОЗ України хоче посилити контроль за дотриманням карантину 19.06.2020

Міністерство охорони здоров'я України збирається посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Йдеться, зокрема, про транспорт, супермаркети і нічні клуби, заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Реклама

Докладно

Щеплення від коронавірусу: шприц на пластир

Щеплення від коронавірусу варто робити й тим, хто перехворів

Одноразова вакцинація не зашкодить і для тих, хто перехворів, оскільки імунний захист з часом послаблюється.  

Ukraine Kiew AMIC-Tankstelle

Нелегальні АЗС - збитки державі на мільярди (відео)

Багато автозаправок в Україні економлять за рахунок низької безпеки або ухиляються від сплати податків. Що з цим робити?  