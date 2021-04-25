Відставку глави МОЗ України Максима Степанова Рада розгляне цього тижня

Верховна Рада України проведе позачергове засідання щодо кадрових змін у Кабінеті міністрів 18-21 травня, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради у понеділок, 17 травня.

"Цього тижня в нас планується одне позачергове засідання, можливо, і більше (...) З такою пропозицією звернулася партія "Слуги народу" ще в п'ятницю. Сьогодні йде збір підписів... це позачергове засідання стосуватиметься трьох речей, це питання кадрові", - наводить слова Разумкова агенція "Українські новини".

Шмигаль хоче звільнити Степанова

Разумков нагадав, що два міністри написали заяви про відставку за власним бажанням. Ідеться про міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка. Також є подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля стосовно міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Разумков звернувся до народних депутатів щодо необхідності заслухати звіти міністрів.

Нагадаємо, ВР призначила Степанова очільником МОЗ у березні 2020 року.