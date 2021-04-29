До Ради надійшло подання Шмигаля про відставку Степанова

До Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це ввечері у п'ятницю, 14 травня, повідомила Ольга Туній, прессекретарка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова", - написала Туній на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Степанов: "Я заяву не писав"

При цьому сам Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" ввечері у п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи написав він заяву про відставку, відповів: "Ні, я заяву не писав".

Він нагадав, що ще з кінця минулого року, після запровадження карантину вихідного дня, у Верховній Раді почали збирати підписи за його відставку. "Ці чутки про мою відставку почалися через місяць після мого призначення", - зауважив він. На думку Степанова, останній рік був не лише найважчим роком для української медицини, але й "одним з найважчих в усій історії України".

Міністр висловив готовність поспілкуватися з депутатами Ради, які виступають за його відставку, щоб послухати від них "конкретизовані претензії, а не мантру під назвою "провал"".

На уточнювальне запитання про те, що має статися для того, щоб цю заяву таки було написано, чиновник зазначив, що для цього необхідно, щоб "на табло у Верховній Раді з'явилося 226 голосів "за" постанову про його відставку".

Увечері у п'ятницю стало відомо, що міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр транспорту Владислав Криклій подали заяви про відставку.

Нагадаємо, ВР призначила Степанова очільником МОЗ у березні 2020 року. З 2017 по 2019 роки Степанов був головою Одеської ОДА. З 2011 року працював директором держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна".