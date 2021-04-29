 До Ради надійшло подання Шмигаля про відставку Степанова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2021

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Новини

До Ради надійшло подання Шмигаля про відставку Степанова

Сам Максим Степанов стверджує, що заяву про власну відставку він не писав.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обіймає цей пост з березня 2020 року

До Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це ввечері у п'ятницю, 14 травня, повідомила Ольга Туній, прессекретарка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова", - написала Туній на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Степанов: "Я заяву не писав"

При цьому сам Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" ввечері у п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи написав він заяву про відставку, відповів: "Ні, я заяву не писав".

Він нагадав, що ще з кінця минулого року, після запровадження карантину вихідного дня, у Верховній Раді почали збирати підписи за його відставку. "Ці чутки про мою відставку почалися через місяць після мого призначення", - зауважив він. На думку Степанова, останній рік був не лише найважчим роком для української медицини, але й "одним з найважчих в усій історії України".

Міністр висловив готовність поспілкуватися з депутатами Ради, які виступають за його відставку, щоб послухати від них "конкретизовані претензії, а не мантру під назвою "провал"".

На уточнювальне запитання про те, що має статися для того, щоб цю заяву таки було написано, чиновник зазначив, що для цього необхідно, щоб "на табло у Верховній Раді з'явилося 226 голосів "за" постанову про його відставку".

Увечері у п'ятницю стало відомо, що міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр транспорту Владислав Криклій подали заяви про відставку.

Нагадаємо, ВР призначила Степанова очільником МОЗ у березні 2020 року. З 2017 по 2019 роки Степанов був головою Одеської ОДА. З 2011 року працював директором держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна".

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