Глава ДПС: За три роки з України вивели 22 мільярди доларів

"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України понад 22 мільярди доларів. Про це заявив голова Державної податкової служби (ДПС) України Олексій Любченко в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна", витяги з якого опубліковані у понеділок, 19 жовтня.

"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України 22,4 мільярда доларів, при цьому п'ять мільярдів - на Кіпр, чотири мільярди - до Нідерландів, три мільярди - до Великобританії, два мільярди - до Німеччини", - повідомив голова ДПС Любченко.

За його словами, Державна податкова служба отримала ці дані від колег з фіскальних органів вищезгаданих країн, а також зі Швейцарії, Австрії та США. Також Любченко повідомив, що контрольованих операцій здійснено майже на 90 мільярдів доларів на рік.

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За даними ДПС, 10 мільярдів доларів із 22,4 мільярда доларів становлять дивіденди. Загалом із 22,4 мільярда доларів сплачено 0,63 мільярда доларів податку за середньою ставкою 2,8 відсотка.

За словами голови відомства, механізм трансфертного ціноутворення дозволить залишити у країні 30-40 мільярдів доларів прибутку. "Моя позиція - створити умови, коли країна трохи відпочине від нечесної гри", - сказав Любченко.

Нагадаємо, Олексій Любченко очолює ДПС з 29 квітня цього року.