Рада звільнила міністра розвитку громад Чернишова

Український парламент звільнив Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. Він може стати новим головою правління "Нафтогазу".
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Верховна Рада України у четвер, 3 листопада, звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. За прийняття відставки міністра проголосували 279 народних депутатів.
"Подяка команді мінрегіону, яка за цей час пройшла шлях ефективних трансформацій та у час лютневої навали змогла швидко адаптувати управління ", - написав Чернишов у Facebook.
Він обіймав посаду міністра з 4 березня 2020 року. У політику Чернишов прийшов у жовтні 2019 році, коли президент Володимир Зеленський призначив його на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.
До цього він працював у приватному бізнесі. Після закінчення Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" та Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого у 2002 році придбав українську філію німецької IT-компанії Telesens. Пізніше працював президентом і головою наглядової ради концерну АВЕК, який здійснює управління й розвиток активів у Харкові. Згодом Чернишов заснував кілька інвестиційних компаній, зокрема, VI2 Partners, яка у 2017 році придбала долю акцій мережі супермаркетів "Фуршет".
Новий очільник "Нафтогазу"?
Заяву про звільнення з посади міністра розвитку громад Чернишов подав 2 листопада. Сьогодні він особисто презентував для профільного комітету Ради звіт про виконану роботу, і, як стверджує народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, заявив, що після звільнення з посади міністра уряд може розглядати питання про його потенційне призначення на посаду в національну акціонерну компанію "Нафтогаз".
Напередодні нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомляв, що Чернишов з високою вірогідністю буде призначений новим головою правління "Нафтогазу". Про це раніше повідомляли і українські ЗМІ.
НАЗК закликає не призначати Чернишова главою "Нафтогазу"
При цьому Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля не допустити такого призначення, оскільки воно порушує закон "Про запобігання корупції". Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на лист голови НАЗК Олександра Новікова. У ньому зазначається, що уряд зараз виконує функції загальних зборів і наглядової ради "Нафтогазу", а чиновникам та державним службовцям забороняється влаштовуватися на роботу в юридичні особи, якщо ці компанії підпадали під їхній контроль чи нагляд.