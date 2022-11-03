Рада звільнила міністра розвитку громад Чернишова

Український парламент звільнив Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. Він може стати новим головою правління "Нафтогазу".

Верховна Рада України у четвер, 3 листопада, звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. За прийняття відставки міністра проголосували 279 народних депутатів.

"Подяка команді мінрегіону, яка за цей час пройшла шлях ефективних трансформацій та у час лютневої навали змогла швидко адаптувати управління ", - написав Чернишов у Facebook.

Він обіймав посаду міністра з 4 березня 2020 року. У політику Чернишов прийшов у жовтні 2019 році, коли президент Володимир Зеленський призначив його на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

До цього він працював у приватному бізнесі. Після закінчення Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" та Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого у 2002 році придбав українську філію німецької IT-компанії Telesens. Пізніше працював президентом і головою наглядової ради концерну АВЕК, який здійснює управління й розвиток активів у Харкові. Згодом Чернишов заснував кілька інвестиційних компаній, зокрема, VI2 Partners, яка у 2017 році придбала долю акцій мережі супермаркетів "Фуршет".

Новий очільник "Нафтогазу"?

Заяву про звільнення з посади міністра розвитку громад Чернишов подав 2 листопада. Сьогодні він особисто презентував для профільного комітету Ради звіт про виконану роботу, і, як стверджує народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, заявив, що після звільнення з посади міністра уряд може розглядати питання про його потенційне призначення на посаду в національну акціонерну компанію "Нафтогаз".

Напередодні нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомляв, що Чернишов з високою вірогідністю буде призначений новим головою правління "Нафтогазу". Про це раніше повідомляли і українські ЗМІ.

НАЗК закликає не призначати Чернишова главою "Нафтогазу"

При цьому Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля не допустити такого призначення, оскільки воно порушує закон "Про запобігання корупції". Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на лист голови НАЗК Олександра Новікова. У ньому зазначається, що уряд зараз виконує функції загальних зборів і наглядової ради "Нафтогазу", а чиновникам та державним службовцям забороняється влаштовуватися на роботу в юридичні особи, якщо ці компанії підпадали під їхній контроль чи нагляд.

Нагадаємо, 1 листопада уряд задовольнив заяву голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка про звільнення. Його останній робочий день на посаді завершиться сьогодні.

Інформації про призначення нового міністра замість Чернишова, або самого Чернишова на нову посаду, поки не надходило.

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