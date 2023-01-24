Закупівлі для ЗСУ: Заступник Резнікова подав у відставку

Міноборони вважає, що звільнення Шаповалова дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів, а також забезпечити об'єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань.

Заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, відповідальний за постачання військ продовольством і спорядженням, подав у відставку через скандал щодо закупівлі продуктів для ЗСУ. Його заяву про звільнення "за власним бажанням" опубліковано міністерство оборони на своєму сайті.

"Незважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В'ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла", - коментує відставку міноборони.

Відомство вважає, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів, а також забезпечити об'єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань. "Міністерство оборони вдячне В'ячеславу Шаповалову за командну та ефективну роботу та впевнене, що інформаційні хвилі вщухнуть і буде досягнута справедливість", - йдеться у повідомленні.

"Технічна помилка"

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заперечив інформацію, яку раніше опублікувало видання "Дзеркало тижня", про нібито закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами.

"В документі, оприлюдненому у ЗМІ, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 гривень за штуку. На чому збудували теорію змови. Насправді це - звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця - єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю", - написав Резніков в Facebook 23 січня.

Він назвав звинувачення в адресу відомства "штучною інформаційно атакою під вигаданим приводом" і "спробою підриву довіри до міноборони".

Водночас Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями ще до оприлюднення в медіа, вже досліджує інформацію про можливі зловживання міноборони при закупівлі продуктів харчування.

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Звинувачення на адресу міноборони

Матеріал про можливі зловживання під час закупівлі харчів для ЗСУ видання "Дзеркало тижня" опублікувало 21 січня. Автор посилається на копію угоди від 23 грудня 2022 року на понад 13 мільярдів гривень для закупівлі харчів військовим частинам, дислокованим у шести областях. "Міноборони законтрактувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько семи гривень за штуку. Картоплю замовили по 22 гривні за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить вісім-дев'ять. Куряче стегно замовили по 120 гривень за кілограм, а в магазині - 80 гривень", - йдеться в статті.

У публікації сказано, що контракт уклали з "Актив компані", якій у 2021 році податкова служба анулювала свідоцтво платника ПДВ через відсутність постачань і ненадання декларацій. А в 2019 році компанія фігурувала в кримінальному провадженні Національної поліції, бо в тендері на поставку яловичини для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби буцімто подала підроблений акт.

Угоду уклав директор департаменту державних закупівель Богдан Хмельницький, у якого, як пише видання, влітку проводили обшуки в справі щодо розкрадань на поставках амуніції для військових, але жодних підозр не висували.

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