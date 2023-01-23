"Слуга народу" звільняє заступника голови за купівлю маєтку

Павло Халімон, за даними ЗМІ, улітку 2022 року придбав елітну нерухомість у престижному районі Києва. За це його звільняють з керівництва фракції "Слуга народу". Арахамія просить правоохоронців розпочати розслідування.

Народного депутата Павла Халімона, який, за даними журналістів, придбав будинок у центрі Києва під час війни, звільнять із посади заступника голови фракції "Слуга народу" (СН), повідомив голова фракції Давид Арахамія в понеділок, 23 січня.

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов'язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції", - написав Арахамія в Telegram.

Він також закликав правоохоронні органи розпочати розслідування та дати юридичну оцінку діям нардепа. "Якщо було порушено закон - значить за це потрібно понести покарання", - наголосив Арахамія.

Окрім того, як повідомляється на сайті СН, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк прийняла відставку Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації цієї політсили. "Виконувача обов'язків голови партосередку буде призначено незабаром відповідно до статуту партії. Рішення про обрання нового голови обласної організації буде прийнято на конференції/зборах обласної організації у визначені статутом партії терміни", - йдеться у повідомленні.

Маєток на Печерських пагорбах за 10 мільйонів гривень

Видання "Українська правда" повідомило, що Халімон улітку 2022 року, у розпал повномасштабної війни Росії проти України, придбав елітну нерухомість у престижному районі Києва - на Печерську, оформивши його на іншу особу.

Згідно з договором купівлі-продажу маєтку на Печерських пагорбах у столиці, який є у розпорядженні видання, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких вартість будинку становила 6,5 мільйона гривень, а ділянки - 3,8 мільйона гривень. Водночас згідно з сайтами з продажу нерухомості, будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 50-60 мільйонів гривень.

До початку повномасштабної війни з РФ, у лютому 2022 році, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляло, що за результатами проведеного моніторингу способу життя посадовців, розпочало перевірку декларації Халімона.

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Раніше у понеділок Арахамія заявив, що цієї весни корумповані чиновники усіх рівнів понесуть відповідальність. "Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу", - повідомив він.