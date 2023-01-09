НАБУ оголосило у розшук народну депутатку від "Слуги народу"

Депутатка парламенту від партії "Слуга народу" не вказала в своїй декларації квартиру у Києві вартістю п'ять мільйонів гривень.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народну депутатку від "Слуги народу" Маргариту Шол. Повідомляється, що Шол не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 мільйонів гривень.

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Влітку 2019-го на позачергових парламентських виборах Шол стала народною депутаткою від партії "Слуги народу" за партійним списком. Вона є членкинею Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики та очолює підкомітет з питань розвитку базових галузей в агропромисловому комплексі.

Нагадаємо, раніше НАБУ повідомило судді Вищого адміністративного суду України про підозру за внесення недостовірних даних до декларації за 2020 рік. Суддю підозрюють у недекларуванні майна на 7,8 мільйона гривень.