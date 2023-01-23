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Давид Арахамія
Давид АрахаміяФото: MICHAEL BUHOLZER/Keystone/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Арахамія анонсував активні весняні "посадки" чиновників

Аліна Коломієць
1 год. тому

Давид Арахамія заявив, що ініціюватиме повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади. "Не на часі" вже не працює", - наголосив депутат.

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Голова провладної фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив, що цієї весни корумповані чиновники усіх рівнів понесуть відповідальність. "Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу", - написав він у Telegram.

За словами народного депутата, з 24 лютого офіційні та неофіційні канали постійно закликали чиновників усіх рівнів "cфокусуватися на війні і перестати займатися сумнівними справами". "До багатьох дійшло. А до багатьох, на жаль, ні", - зауважив політик.

Арахамія зазначив, що найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ "і ми завершимо побудову незалежної антикорупційної інфраструктури".

"Не на часі" вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у міністерстві оборони. Сьогодні на Комітеті розберемося в ситуації. Буду ініціювати повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади. І, як сказав, наш президент: "Цей тиждень буде часом відповідних рішень", - написав він.

Читайте також: Корупція на харчах для ЗСУ: міноборони звернеться до СБУ через статтю

Зеленський: Рішення вже підготовлені

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в неділю, 22 січня, прокоментував звільнення затриманого за підозрою у хабарі заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Він наголосив, що у правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.

Зеленський також додав, що хоче, щоб "це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості". "І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо, - сказав він. - У кожній ситуації будемо детально розбиратися. Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових".

Корупційні справи в Україні

21 січня видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал про те, що міноборони закуповує харчі для військових ЗСУ вдвічі-втричі дорожче, ніж можна придбати в магазинах Києва навіть за роздрібними цінами. Автор посилався на копію угоди від 23 грудня 2022 року на понад 13 мільярдів гривень для закупівлі харчів військовим частинам, дислокованим у шести областях. Міноборони назвало поширену інформацію "завідомо неправдивою", водночас ініціювало перевірку.

Також 21 січня стало відомо про затримання заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського за підозрою у отриманні 400 тисяч доларів хабаря під час закупівлі генераторів. 

За що Зеленський звільнив Венедіктову і Баканова?

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