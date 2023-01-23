Резніков пояснив скандал із закупівлею харчів для ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков заперечив інформацію, яку раніше опубілкувало видання "Дзеркало тижня", про нібито закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами. Свої пояснення він опублікував у понеділок, 23 січня, у Facebook.

"В документі, оприлюдненому у ЗМІ, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 гривень за штуку. На чому збудували теорію змови. Насправді це - звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця - єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю", - написав Резніков.

За його словами, кілограм яєць - це близько двох десятків штук в залежності від гатунку, і тому за ціною 170 гривень за кілограм яєць виходить 85 гривень за десяток, "що в межах показників інших постачальників та повністю відповідає ринковій ціні".

При цьому Резніков наголосив, що є офіційний лист компанії-постачальника, яка визнає помилку і просить внести відповідні зміни. "Постачальник просить виправити помилку, адже внаслідок помилки згідно договору він мав би постачати курячі яйця до армії по 17 гривень за кілограм. Якщо дивитися зовсім формально, виправляючи цю помилку, ми підвищуємо ціну на яйця у десять разів - з 17 гривень до 170 за кілограм, з 0,85 гривень за штуку до 8,5 гривень за штуку або 85 гривень за десяток", - переконує він.

Саму ж помилку, стверджує Резніков, помітили ще у грудні, після чого винного керівника підрозділу відсторонили. Нині, за словами міністра, по усім контрактам завершуються додаткові внутрішні перевірки, військові частини звіряють з каталогом, виправляються технічні помилки, готуються додаткові угоди щодо постачання. "Після чого документи будуть зареєстровані у Держказначействі. Тобто де-юре оприлюдненого у ЗМІ документу ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що міноборони "вкрало" чи "намагалося вкрасти" мільярди - це повна маячня. Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку", - впевнений Резніков.

Міністр наголосив, що зараз у медіа - величезна кількість спотвореної інформації щодо цін, а "видання "Дзеркало тижня" через півтори доби після публікації вирізало кілька позицій зі своєї інфографіки, де містилися некоректні порівняння, по яких вже найбільший розголос". "На жаль, зробило це без пояснень. Розуміння некоректності по інших позиціях також прийде. Адже порівнюються неспівставні речі. Ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм. Ціни за літр з ціною за кілограм", - зазначив Резніков.

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"Спроба підриву довіри до міноборони"

Очільник міноборони пов'язав появу інформації про начебто завищені ціни із зустріччю контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". "Тобто не після, а до "Рамштайну", саме коли тривало уточнення домовленостей. Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум - вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов'язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з'ясовано мотиви", - зазначив Резніков, додавши, що міноборони не вперше переживає "штучну інформаційну атаку під вигаданим приводом". За його словами, "оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до міноборони у дуже відповідальний момент".

НАБУ вже досліджує інформацію, а Рада заслухала Резнікова

Водночас Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями ще до оприлюднення в медіа, вже досліджує інформацію про можливі зловживання міноборони при закупівлі продуктів харчування.

"З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень. Попередня правова кваліфікація – частина п'ята статті 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою - Ред.). Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства", - зазначається в повідомленні. - йдеться у повідомленні бюро у Facebook.

Окрім того, сьогодні представники НАБУ, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України, а також керівництво міністерства оборони зустрілися з депутатами парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє народна депутатка від фракції "Слуги народу" Мар'яна Безугла. За її словами, на зустрічі депутатам були представлені контракти, а Резніков пояснив деталі закупівель.

"НАБУ розповіло, що по цьому питанню відкрито кримінальне провадження. ДБР та СБУ розповіли, що по ряду процесів закупівель та постачання харчування тривають розслідування", - зазначила вона в публікації у Facebook.

За її словами, народні депутати звернулися до правоохоронних органів з закликом приділити увагу розслідуванням та ознайомляться з фірмами-постачальниками продуктів ЗСУ. Окрім того, депутати мають намір ініціювати законопроєкт про часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану.

"Інтесифікуємо заходи парламентського контролю щодо інших напрямів оборонних закупівель в комітеті і будемо розбирати найближчим часом озброєння, боєприпаси, речове забезпечення, паливно-мастильні матеріали тощо", - додала Безугла.

Звинувачення на адресу міноборони

Матеріал про можливі злоовживання під час закупівлі харчів для ЗСУ видання "Дзеркало тижня" опублікувало 21 січн я. Автор посилається на копію угоди від 23 грудня 2022 року на понад 13 мільярдів гривень для закупівлі харчів військовим частинам, дислокованим у шести областях.

"Міноборони законтрактувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько семи гривень за штуку. Картоплю замовили по 22 гривні за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить вісім-дев'ять. Куряче стегно замовили по 120 гривень за кілограм, а в магазині - 80 гривень", - йдеться в статті.

У публікації сказано, що контракт уклали з "Актив компані", якій у 2021 році податкова служба анулювала свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій. А в 2019 році компанія фігурувала в кримінальному провадженні Національної поліції, бо в тендері на поставку яловичини для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби буцімто подала підроблений акт.

Угоду уклав директор департаменту державних закупівель Богдан Хмельницький, у якого, як пише видання, влітку проводили обшуки в справі щодо розкрадань на поставках амуніції для військових, але жодних підозр не висували.