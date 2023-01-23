Корупція: крім Лозинського підозрюють ще низку чиновників

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) ввечері в понеділок, 23 січня, не встиг обрати запобіжний захід ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Суддя Ярослав Шкодін оголосив перерву у засіданні до 11 ранку наступного дня.

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали Лозинського 21 січня. Правоохоронці оголосили, що викрили його на отриманні хабара у 400 тисяч доларів. Чиновник начебто вступив у змову з неназваними бізнесменами, які за його сприяння постачали державі обладнання для відновлення критичної інфраструктури за завищеними цінами.

22 січня Кабінет міністрів звільнив Лозинського з посади у міністерстві. У Києві наголосили, що уряд "керується принципом нульової толерантності до корупції та продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури".

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Правоохоронці повідомили Лозинькому про підозру у хабарництві в особливо великих розмірах та розтраті державних коштів, і уже за кілька годин після цього прокурор САП Олександр Омельченко просив суд заарештувати підозрюваного із можливістю вийти під заставу у 50 мільйонів гривень.

1,4 мільярда на генератори за завищеними цінами "від своїх"

Натомість адвокат Лозинського Олександр Тананакін назвав затримання незаконним і зазначив, що детективи не знайшли у його підзахисного хабар, про який повідомили ЗМІ. Сам ексчиновник заявив, що не має наміру тікати і начебто добровільно надав слідчим свій телефон для перевірки.

Виступаючи у суді, прокурор Омельченко розкрив деталі злочинної оборудки, в якій окрім Лозинського підозрюють ще низку чиновників, підприємців та менеджерів - зокрема, Сергія К., директора та власника низки торгівельних компаній, слідство вважає керівником злочинної групи.

За даними слідства, у серпні-вересні 2022 року Лозинський пообіцяв залучити підконтрольні Сергію К. фірми до масштабних держзакупівель. Йшлося про 1,4 мільярда гривень, які уряд в липні виділив науково-дослідному інституту "УкрНДІводоканалпроєкт". На цю суму, у понад 20 разів більшу за минулорічний бюджет установи, та мала закупити резервний запас обладнання для водо- та теплопостачання всієї країни: генератори, пересувні котельні, насоси, автоцистерни та установки очищення води.

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У серпні Кабмін змінив розпорядження - йшлося вже не про резерви, а про запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій, викликаних війною. Це дозволяло організовувати закупівлі поза конкурсом через аналіз цінових пропозицій потенційних постачальників. Погодити кінцевий перелік обладнання та контролювати закупівлі мало міністерство розвитку громад, якому підпорядковувася НДІ.

Зо Лозинським вели негласне стеження

Як випливає з оприлюднених у суді матеріалів негласного стеження за Лозинським, той неодноразово вмовляв колишнього директора "УкрНДІводоканалпроєкт" Олександра О. погодити пропозиції, що надходили від кількох постачальників. Той ніби відмовлявся - одні компанії здавалися йому ненадійними, інші пропонували ціни на 25-30 відсотків вищі за ринкові. У листопаді Олександр О. покинув крісло директора "УкрНДІводоканалпроєкт", і цього ж місяця, за даними системи Prozorro, протягом тижня інститут уклав шість договорів на понад 1,3 млрд грн. За даними держреєстру юридичних осіб, лише один з постачальників - компанія "Техно Трейн" - безпосередньо належить Сергієві К., однак прокурор Омельченко стверджує, що йому підконтрольні й інші, зокрема фірма ЕПГ, яка має поставити державі пересувні котельні на майже 800 мільйонів гривень.

Омельченко стверджує, що Сергій К. зустрічався із Лозинським в середині січня - тоді чиновник начебто погодив із бізнесменом свою винагороду за успішно укладені контракти - 400 тисяч доларів. Але передавати гроші безпосередньо партнери не стали, їх представники зустрілись у Львові 21 січня, після цього одного з них, який начебто отримав хабар для Лозинськокго затримали співробітники НАБУ.

Сам Василь Лозинський та його захисники у понеділок не встигли виступити в суді зі своїми контрагрументами. Втім, і прокурор Омельченко зазначив, що викладена ним інформація - "це ще не всі епізоди" хабарництва підозрюваного, що відомі слідству.