Кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра

Затриманого за підозрою у хабарництві Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомили в Кабміні. Антикорупційні органи підтвердили затримання урядовця.

Кабінет Міністрів України звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення про звільнення посадовця було ухвалене в неділю, 22 січня, під час позачергового засідання Кабміну, скликаного за ініціативи прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляє сайт українського уряду.

"Уряд ухвалив проєкт розпорядження про звільнення Лозинського Василя Мироновича з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", - йдеться в повідомленні. Також у Кабміні наголосили, що український уряд "керується принципом нульової толерантності до корупції та продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури".

Антикорупційні органи підтвердили затримання урядовця-хабарника

Тим часом пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) підтвердила викриття й затримання за підозрою у хабарництві заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. "Детективи затримали його під час отримання 400 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами", - зазначається в повідомленні відомства.

Як встановило слідство, влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 мільярда гривень, зокрема й для закупівлі обладнання і техніки, щоб забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період через ситуацію, що склалась внаслідок руйнування об‘єктів критичної інфраструктури. Проте низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів, зазначають в НАБУ.

"Для цього - вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 мільйонів гривень вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності. Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як "винагороду", - йдеться у повідомленні антикорупційного бюро.

В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), своєю чергою, зазначили, що викрити злочинну організацію, до складу якої входив заступник міністра, вдалося завдяки проникненню детективів до її складу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу, наголошується в дописі пресслужби САП у Facebook.

Напередодні видання "Українська правда" повідомило з посиланням на свої джерела в уряді та правоохоронних органах про затримання заступника міністра Василя Лозинського за підозрою у хабарництві під час операції з закупівлі генераторів. Згодом того ж дня у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури повідомили, що посадовця буде звільнено.

Нагадаємо, на початку листопада Кабмін призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконувачем обов'язків міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова. Згодом Кабмін об'єднав в одне відомство міністерства інфраструктури й розвитку громад та територій. Об'єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський був призначений його заступником.