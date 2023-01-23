Премія на $10 млн: суд відмовився взяти Коболєва під варту

Ексочільника "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого підозрюють у заволодінні 229 мільйонами гривень у вигляді премій, суд залишив на волі. Прокуратура оскаржуватиме це рішення.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексглави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 23 січня.

"Клопотання старшого детектива НАБУ (…) про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Коболєва залишити без задоволення", - заявив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров. Як наголосив суддя, ухвала може бути оскаржена в апеляційній палаті ВАКС протягом п'яти днів з дня оголошення. "Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано", - наголосив Федоров.

Втім, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вже повідомила, що оскаржуватиме рішення суду. "Прокурор вважає рішення суду необґрунтованим та незаконним. Не застосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству", - йдеться узаяві САП .

Водночас юридична компанія "Міллер", яка захищає інтереси Коболєва, привітала рішення суду, зазначивши, що підозра правоохоронців безпідставна, а вказані ризики - не доведені. В заяві компанії зазначається, що Коболєв не ухвалював рішень щодо виплати премій, це зробила Наглядова рада "Нафтогазу". Крім того, "сторона обвинувачення за п'ять років розслідування не допитала ключових свідків, не отримала документів та не вчинила всіх необхідних процесуальних дій. Це свідчить про їх незацікавленість у дослідженні реальних обставин справи", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Підозра Коболєву

Про підозру ексочільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву НАБУ і САП повідомили 19 січня. Йому закидають зловживання службовим становищем при забезпеченні собі премії у розмірі 229 мільйонів гривень за перемогу компанії над російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі у 2018 році. За версією слідства, Коболєв у 2018 році ініціював розгляд наглядовою радою компанії питання щодо погодження виплати премії за реалізацію важливих, стратегічних проєктів працівникам "Нафтогазу", зокрема членами правління. Пізніше Коболєв підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 мільйонів доларів. Премія Коболєва перевищує максимально допустиму суму на 229 250 410 гривень, заявили у прокуратурі.

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Прокурор САП попросив суд застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 365 мільйонів гривень.