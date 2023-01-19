Премія на $10 млн: прокуратура вимагає арешту Коболєва

Ексочільника "Нафтогазу" підозрюють у заволодінні понад 229 мільйонами гривень у вигляді премій. Сам він заявляє, що буде доводити свою правоту.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просить суд застосувати до ексголови правління компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 365 мільйонів гривень. Його підозрюють у заволодінні понад 229 мільйонами гривень у вигляді премій, зловживаючи своїм службовим становищем.

"19 січня 2022 року до Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України", який, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 мільйонів гривень, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 мільйонів гривень", - ідеться у повідомленні САП в Telegram.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Коболєву призначено на 19 січня. Про результати розгляду клопотання САП повідомить додатково.

Підозра Коболєву

НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву у четвер, 19 січня. За інформацією САП, 2018 року голова правління ініціював розгляд наглядовою радою компанії питання щодо погодження виплати премії за реалізацію важливих, стратегічних проєктів працівникам "Нафтогазу", зокрема членами правління. Пізніше Коболєв підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 мільйонів доларів.

"Слідство встановило, що протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 грн", - заявили у прокуратурі.

Сам Коболєв, коментуючи підозру собі, заявив, що збирається доводити свою правоту. "Короткий коментар щодо новин про підозру. Розуміючи, що відбувається підготовка підозри, коли перебував за кордоном, одразу повернувся в Україну, щоб не давати приводу для звинувачень, що я кудись утік чи ховаюся. Цього точно робити не збираюся, а збираюся доводити свою правоту", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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