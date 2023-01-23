Зеленський анонсував кадрові перестановки

Війна Росії проти України - новини понеділка, 23 січня (час київський).

++22:45++

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення, яке передбачає, що у період дії воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службових справах. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів і всіх тих, хто має працювати на державу та в державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", - сказав він. У п'ятиденний строк Кабінет міністрів України має розробити відповідний порядок перетину кордону, зазначив Зеленський.

Окрім того, РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 22 людей, долучених до церковної діяльності – "громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику", сказав Зеленський.

Також він анонсував кадрові рішення щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі, проте подробиць не надав.

Водночас видання УП з посиланням на власні джерела в РНБО та Кабміні ввечері повідомило, що заяву про звільнення написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Також, як стверджує видання, у відставку підуть голови ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

++21:30++

Польща має намір відправити танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну, і зв'яжеться урядом ФРН щодо цього питання. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після засідання Ради міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу.

"Ми маємо намір відправити танки Leopard 2 в Україну. Ми зв'яжемося з німецьким урядом із цього приводу. Але незалежно від рішення інших країн, ми більш рішуче (налаштовані - Ред.) поставити ці танки, як і обіцяли", - наводяться слова Рау в Твіттері представництва Польщі в ЕС.

++21:00++

За добу війська РФ завдали чотирьох ракетних та 18 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Незважаючи на численні втрати, війська РФ продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках задля захоплення всієї Донецької області, зазначають у генштабі. Наступальні дії російської армії на Куп’янському напрямку також безуспішні, усі атаки були відбиті ЗСУ.

"Протягом 20 – 21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків. За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них - безповоротні. Крім того, знищено дев'ять одиниць озброєння та військової техніки різного типу (танк, шість одиниць БМП та бронеавтомобіль "Тигр"). Ще чотири одиниці пошкоджено", - звітують у генштабі.

Окрім того, у ГШ зазначають, що з початку січня значно збільшилась кількість поранених військовослужбовців РФ на тимчасово окупованій частині Херсонської області. "Місцеві лікарні переповнені. Усіх важких поранених концентрують по медичних закладах регіону. Тільки невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування", - йдеться у повідомленні.

++20:42++

Суд ухвалив перший вирок за організацію псевдореферендумів на півдні України. Йдеться про організаторку російського псевдореферендуму у Бериславському районі Херсонської області, повідомляє Служба безпеки України.

"Зловмисницею є колишня членкиня місцевої "избирательной комиссии", створеної агресором під час тимчасової окупації території. Після звільнення району співробітники СБУ затримали колаборантку у ході стабілізаційних заходів у жовтні минулого року", - йдеться у повідомленні СБУ в Telegram.

Як повідомили у відомстві, мешканка селища Новоолександрівка Бериславського району на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських військових. Після захоплення населеного пункту вона добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації і виконувала завдання щодо організації та проведення незаконного референдуму у тимчасово захопленій частині півдня України.

Суд визнав її винною у колабораційній діяльності і, враховуючи співпрацю зі слідством, призначив їй покарання у вигляді п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років, повідомили в СБУ.

++20:25++

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексглави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Втім, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вже повідомила, що оскаржуватиме рішення суду. "Прокурор вважає рішення суду необґрунтованим та незаконним. Не застосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству", - йдеться у заяві САП.

++20:00++

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обирає запобіжний захід звільненому напередодні заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Правоохоронці затримали його під час отримання 400 тисяч доларів хабаря.

Сторона обвинувачення просить обрати для Лозинськогого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 50,2 мільйона гривень. Відповідне клопотання під час судового засідання оголосив прокурор САП Олександр Омельченко.

Захист Лозинського вважає підозру у розкраданні бюджетних коштів та хабарництві необґрунтованою.

За оприлюдненою НАБУ інформацією, Лозинський отримав неправомірну вигоду під час закупівлі на обладнання та техніки для забезпечення населення альтернативними джерелами світла, тепла і води. На ці закупівлі Кабмін виділив 1,68 мільярда гривень. За версією слідства, Лозинський та його спільники забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 мільйонів гривень вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності.

++19:05++

Війська РФ обстріляли Есманьську громаду на Сумщині зі ствольної артилерії. Під вогонь потрапив будинок багатодітної сім'ї.

Одна жінка загинула, ще двоє людей зазнали поранень, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

++18:40++

Представники НАБУ, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України, а також керівництво міністерства оборони зустрілися з депутатами парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє народна депутатка від фракції "Слуги народу" Мар'яна Безугла. За її словами, на зустрічі депутатам були представлені контракти, а міністр оборони України Олексій Резніков пояснив деталі закупівель.

"НАБУ розповіло, що по цьому питанню відкрито кримінальне провадження. ДБР та СБУ розповіли, що по ряду процесів закупівель та постачання харчування тривають розслідування", - зазначила вона в публікації у Facebook.

За її словами, народні депутати звернулися до правоохоронних органів з закликом приділити увагу розслідуванням та ознайомляться з фірмами-постачальниками продуктів ЗСУ. Окрім того, депутати мають намір ініціювати законопроєкт про часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану.

"Інтесифікуємо заходи парламентського контролю щодо інших напрямів оборонних закупівель в комітеті і будемо розбирати найближчим часом озброєння, боєприпаси, речове забезпечення, паливно-мастильні матеріали тощо", - додала Безугла.

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++18:10++

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомес Кравіньйо після засідання Ради ЄС підтвердив схвалення нового траншу військової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру. Про це повідомляє кореспондентка DW у Брюсселі.

++17:50++

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що 23 січня на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили два російські штурмовики Су-25 та ударний вертоліт Ка-52.

Також військові знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", йдетья у повідомленні командування у Facebook.

++17:20++

На очищення території України від вибухонебезпечних предметів може знадобитись більше 10 років, повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий. "Третина території України потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами внаслідок вторгнення РФ, - зазначив він в ефірі національного телемарафону. - Основні напрямки, за якими працюють сапери – це Донеччина, Миколаївщина, Харківщина, Херсонська область".

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ техніки знешкодили понад 316 тисяч вибухонебезпечних предметів та понад 2160 авіаційних бомб, очистивши понад 78 тисяч гектарів території.

Хорунжий зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення в штаті ДСНС було близько 600 піротехніків, то зараз їх вже близько тисячі. В 2023 році служба планує збільшити кількість спеціалістів до 1500. Для розмінування на особливо небезпечних ділянках у службі також використовують роботів, сказав він.

++16:30++

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили, що викладена в матеріалі видання "Дзеркало тижня" інформація про ймовірні зловживання в міністерстві оборони при закупівлі продуктів харчування для військових вже була відома, слідчі вивчають її у рамках кримінального провадження. Це провадження було розпочате "за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа", йдеться у повідомленні НАБУ у Facebook.

"З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень. Попередня правова кваліфікація – частина п'ята статті 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою - Ред.). Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства", - зазначається в повідомленні.

++15:35++

Рада міністрів закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Брюсселі схвалила новий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру, передає агентство Reuters з посиланням на кілька дипломатичних джерел.

Офіційне рішення буде пізніше, пояснив перед засіданням Ради ЄС глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він і низка міністрів країн Євросоюзу очікували, що 23 січня буде досягнуто політичного консенсусу в цьому питанні.

Угорщина, як і обіцяв глава її МЗС, не стала блокувати цю допомогу.

++15.05++

Міністр закордонних справ Латвії в понеділок заявив, що наказав послу Росії в Ризі покинути країну до 24 лютого. Латвія знижує дипломатичні відносини з Москвою на знак солідарності з Естонією.

++14.40++

У Херсоні залишаються близько 55-60 тисяч мирних мешканців, повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. До початку війни у місті проживало 320-330 тисяч людей. За словами Соболевського, щодня з Херсона виїжджає від 50 до 100 осіб.

++14.12++

Майже 180 тисяч російських солдатів загинули або дістали поранень під час війни з Україною- Про це заявив начальник Генерального штабу Норвегії Ейрік Крістофферсен. Втрати української сторони норвезьке командування оцінює більш ніж у 100 тисяч військовослужбовців, убито 30 тисяч мирних жителів.



Попри високі втрати, Росія може продовжувати війну ще "досить довго", зазначили в Генштабі Норвегії - завдяки мобілізації та потенціалу ВПК.

++13.59++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС якнайшвидше ухвалити десятий санкційний пакет ЄС, зокрема запровадити потужні обмеження проти російської індустрії ракет та безпілотників. "Знищивши чи серйозно обмеживши здатність Росії виробляти нові ракети і безпілотники, ми "вб'ємо" їхню можливість створювати нові засоби терору", - заявив міністр під час онлайн-виступу в Раді міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

Він наголосив, що жодні винятки чи послаблення санкцій недопустимі.

++13.26++

Курс євро зріс до найвищого рівня з весни 2022 року. У понеділок ціна загальноєвропейської валюти становила 1,0892 долара, а днем раніше піднімалася до 1,0903 долара. У вересні 2022 року курс євро у зв'язку з економічним спадом у Європі через війну в Україні під час торгів опускався до мінімальної позначки 0,9536 долара і за підсумками вперше з кінця 2002 року становив 0,9881 долара США.

++12.59++

Народного депутата Павла Халімона звільнять із посади заступника голови фракції "Слуга народу", повідомив голова фракції Давид Арахамія.

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов'язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції", - написав Арахамія в Telegram.

Він закликав правоохоронні органи розпочати розслідування та дати юридичну оцінку діям нардепа. "Якщо було порушено закон - значить за це потрібно понести покарання", - наголосив нардеп.

Видання "Українська правда" у понеділок повідомило, що Халімон улітку 2022 року придбав елітну нерухомість у престижному районі Києва, оформивши його на іншу особу. За даними ЗМІ, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень.

++12.21++

РФ наказала послу Естонії залишити Москву, звинувативши балтійську країну в "тотальній русофобії". Це перший випадок з 24 лютого, коли Росія висилає посла країни ЄС. "Російська сторона ухвалила рішення про пониження дипломатичного представника в обох країнах до тимчасового повіреного у справах", - йдеться в заяві МЗС РФ. Естонський посол повинен буде залишити РФ 7 лютого. У квітні минулого року Росія наказала закрити консульство Таллінна у Санкт-Петербурзі.

Польща може дати Україні танки і без дозволу ФРН - Моравецький

++11.40++

Схвалення Німеччиною реекспорту танків Leopard 2 в Україну має другорядне значення, оскільки Польща може відправити їх в складі коаліції країн навіть без її дозволу. Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Водночас Варшава звернеться до Берліна за дозволом відправити танки в Україну, сказав прем'єр, не уточнивши, коли буде зроблено такий запит.

Арахамія анонсував "активні посадки навесні" через корупційні справи

++11.02++

Фото: DW/A. Savitsky

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував "активні посадки навесні" у зв'язку із останніми корупційними скандалами в Україні. Він нагадав, що парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони у понеділок на своєму засіданні розгляне ситуацію, пов'язану із закупівлями у міністерстві оборони.

"Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у міністерстві оборони", - зазначив голова фракції.



За словами народного депутата, з 24 лютого офіційні та неофіційні канали постійно закликали чиновників усіх рівнів "cфокусуватися на війні і перестати займатися сумнівними справами". "До багатьох дійшло. А до багатьох, на жаль, ні. Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу", написав Арахамія у Telegram.

Окрім того він заявив, що ініціюватиме "повернення парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади".

Весна та початок літа будуть вирішальними у війні - українська розвідка

++10.30++

Весна та початок літа 2023 року стануть вирішальними у війні РФ проти України. Якщо великий наступ Росії, який запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна, заявив представник української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi, повідомляє пресслужба ГУР МО.

"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на донецькому та луганському напрямах", - розповів Скібіцький, зазначено в повідомленні в Telegram.

За його словами, на Донецьку та Луганську область чекають важкі вирішальні бої, тоді як новий напад росіян на Київ із Білорусі малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.



++09.59++

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель сподівається, що держави-члени ЄС зможуть зможуть схвалити ще 500 мільйонів євро допомоги Україні під час зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок. Про це він повідомив напередодні засідання, передає Reuters.

"Рамштайн-9" відбудеться у лютому - Резніков

++09.35++

Наступна дев'ята зустріч контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому 2023 року, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Повертаємося додому після "Рамштайн-8". З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України (...) Більше довіри - більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо! "Рамштайн-9" відбудеться у лютому", - написав він у Twitter.





Від обстрілів на Харківщині загинула жінка

++09.00++

Російські війська минулої доби обстріляли населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп'янську ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку, у Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік. У селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка", - написав Синєгубов у Telegram.

NYT: За розсиланням бомб в Іспанії могло стояти російське ГРУ

++08.46++

Надсилання бомб в Іспанії могло курувати Головне розвідувальне управління (ГРУ) ЗС РФ, пише газета The New York Times із посиланням на офіційних осіб США. За версією слідства, виконавці могли бути пов'язані з ультраправим угрупованням "Російський імперський рух".

При цьому, кажуть джерела NYT, немає ознак, що надсилання бомб санкціонував Кремль. "Немає ознак, що Москва готова почати брати участь у широкомасштабних атаках і диверсіях у Європі. Російські чиновники вважають, що це може спровокувати відповідь НАТО і потенційно призвести до ширшого конфлікту з високою ціною", - пише видання.

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У листопаді та на початку грудня минулого року в Іспанії було відправлено загалом шість посилок із вибуховими пристроями. Їх доставили, зокрема, в резиденцію прем'єр-міністра країни, міністерство оборони, виробнику зброї, у посольства України та США. У результаті постраждав співробітник українського дипломатичного представництва в Мадриді, який дістав поранення, відкривши посилку.

++08.25++

Після невдалих спроб захопити Бахмут популярність і авторитет власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина почали згасати в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер той хоче знову зосередитися на регулярній армії РФ і довіритися Шойгу та Герасимову, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Посилення професійної російської армії викликає занепокоєння. "НАТО варто було б звернути увагу на цю подію як на питання власної майбутньої безпеки, крім того, що вона може віщувати для України", - йдеться в аналізі ISW.

Мішель закликає пожвавити переговори щодо конфіскованих активів РФ

++08.04++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав національних лідерів ЄС прискорити

переговори про використання конфіскованих активів російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів для відновлення України, пише в понеділок Financial Times.

Мішель сказав, що хоче вивчити ідею управління замороженими активами з метою отримання прибутку, який потім можна було б спрямувати на реконструкцію, повідомляє видання. Це питання справедливості і чесності, і це має бути зроблено відповідно до правових принципів, казав Мішель.

ЄС заблокував 300 мільярдів євро російського центробанку в листопаді, щоб покарати РФ за вторгнення в Україну.

Естонія передає всі свої 155 мм гаубиці Україні

++07.40++

Естонський уряд ухвалив масштабний пакет допомоги Україні вартістю 113 мільйонів євро. Загальна військова підтримка Таллінна з початку війни РФ становить понад 1% ВВП Естонії. Зокрема, це десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30, тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами. "Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні і хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - сказав посол Естонії в Україні Каймо Кууск, передає Генштаб ЗСУ.

++07.31++

Упродовж доби РФ завдала по Україні 4 ракетних та 5 авіаударів, здійснила понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, інформує генштаб ЗСУ. "Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках - веде оборону", - повідомляє українська сторона.

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Британські депутати закликали ФРН передати Україні танки

++07.00++

Голови всіх комітетів парламенту Великобританії і 37 депутатів від усіх партій закликали міністра оборони ФРН дати Україні танки Leopard 2 і дозволити третім країнам передати Києву німецькі танки. Цитати з листа опублікував британський таблоїд The Sun.

"Ми усвідомлюємо, як багато зусиль доклала Німеччина для підтримки України, особливо в останні дванадцяти місяців. Ми розуміємо історичні причини нерішучості щодо передачі німецьких і виготовлених у Німеччині танків. Проте ми хотіли б закликати вас у цей момент особливої необхідності переглянути вашу позицію і дозволити постачання найближчими днями Україні танків Leopard 2 - як тих, що належать Німеччині, так і тих, що виготовлені в Німеччині", - ідеться у зверненні.

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