Естонія віддає всі свої 155 мм гаубиці Україні

Віддаючи всі свої гаубиці Україні, Таллінн хоче створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань не надавати Україні необхідну зброю для перемоги каже посол Естонії.

Естонія у рамках нового масштабного пакету допомоги вартістю 113 мільйонів євро, оголошеного напередодні, передає Україні всі свої 155 мм гаубиці, повідомило посольство країни в Facebook.

"Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні і хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

За даними посольства, до цього пакету військової допомоги, зокрема, ввійшли: десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30, тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами та засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Таким чином, загальна військова допомога Україні від Естонії становить більше одного відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, зазначає відомство.

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Що ще робить Естонія для України

Парламент Естонії (Рійгікогу) ще в жовтні ухвалив заяву, в якій оголосив російський режим терористичним. Проведення мобілізації в Росії на війну в Україні Рійгікогу назвав "злочином проти миру".

Також Рійгікогу підтримав розслідування Міжнародним судом Організації Об'єднаних Націй та Міжнародним кримінальним судом у Гаазі злочинів, скоєних на території України, та наголосив на необхідності проведення судового процесу щодо винних у злочині агресії в рамках спеціального міжнародного трибуналу.

Крім того, парламент Естонії підтримав вимогу позбавити Росію статусу постійного члена Ради безпеки ООН.

Естонські депутати закликали Європейський Союз демонструвати єдність у запровадженні та виконанні санкцій щодо РФ і Білорусі, чию територію та використовує для ударів по Україні. ЄС і Північноатлантичний альянс (НАТО) вони закликали збільшити обсяги військової та гуманітарної допомоги Україні й підтримати повоєнне відновлення держави.