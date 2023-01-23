  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Прапори України та Естонії в Таллінні
Прапори України та Естонії в ТаллінніФото: Ben Birchall/PA Wire/empics/picture alliance
ПолітикаЕстонія

Естонія віддає всі свої 155 мм гаубиці Україні

Аліна Коломієць
2 год. тому

Віддаючи всі свої гаубиці Україні, Таллінн хоче створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань не надавати Україні необхідну зброю для перемоги каже посол Естонії.

https://p.dw.com/p/4MZU7

Естонія у рамках нового масштабного пакету допомоги вартістю 113 мільйонів євро, оголошеного напередодні, передає Україні всі свої 155 мм гаубиці, повідомило посольство країни в Facebook.

"Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні і хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

За даними посольства, до цього пакету військової допомоги, зокрема, ввійшли: десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30, тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами та засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Таким чином, загальна військова допомога Україні від Естонії становить більше одного відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, зазначає відомство.

Читайте також: Естонія готова першою в ЄС передати Україні заморожені російські активи

Що ще робить Естонія для України

Парламент Естонії (Рійгікогу) ще в жовтні ухвалив заяву, в якій оголосив російський режим терористичним. Проведення мобілізації в Росії на війну в Україні Рійгікогу назвав "злочином проти миру".

Також Рійгікогу підтримав розслідування Міжнародним судом Організації Об'єднаних Націй та Міжнародним кримінальним судом у Гаазі злочинів, скоєних на території України, та наголосив на необхідності проведення судового процесу щодо винних у злочині агресії в рамках спеціального міжнародного трибуналу.

Крім того, парламент Естонії підтримав вимогу позбавити Росію статусу постійного члена Ради безпеки ООН.

Естонські депутати закликали Європейський Союз демонструвати єдність у запровадженні та виконанні санкцій щодо РФ і Білорусі, чию територію та використовує для ударів по Україні. ЄС і Північноатлантичний альянс (НАТО) вони закликали збільшити обсяги військової та гуманітарної допомоги Україні й підтримати повоєнне відновлення держави.

На що мешканці Естонії готові зі солідарності з Україною

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.facebook.com
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Німецькі танки Leopard 2

Бербок: ФРН не проти надання Україні "Леопардів" від Польщі

Політика5 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Президент де Голль (л) та канцлер Аденауер у бронзі

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Історія22 січня 2023 р.
Запуск ракети із ЗРК Patriot

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

Конфлікти20 січня 2023 р.
external

Герої тилу: як поліцейські працюють за 3 км від кордону з РФ

Герої тилу: як поліцейські працюють за 3 км від кордону з РФ

Суспільство20 січня 2023 р.09:40 хв.
Чернівецький університет

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Суспільство20 січня 2023 р.
DW Interview mit Dani Dayan Vorstandsvorsitzender der Gedenkstätte Yad Vashem

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Суспільство20 січня 2023 р.00:52 хв.
Ракета ATACMS після запуску (архівне фото)

Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ

Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ

Технології20 січня 2023 р.
На головну сторінку