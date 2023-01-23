Естонія віддає всі свої 155 мм гаубиці Україні

"Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні і хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.
За даними посольства, до цього пакету військової допомоги, зокрема, ввійшли: десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30, тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами та засоби підтримки артилерійських підрозділів.
Таким чином, загальна військова допомога Україні від Естонії становить більше одного відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, зазначає відомство.
Також Рійгікогу підтримав розслідування Міжнародним судом Організації Об'єднаних Націй та Міжнародним кримінальним судом у Гаазі злочинів, скоєних на території України, та наголосив на необхідності проведення судового процесу щодо винних у злочині агресії в рамках спеціального міжнародного трибуналу.
Крім того, парламент Естонії підтримав вимогу позбавити Росію статусу постійного члена Ради безпеки ООН.
Естонські депутати закликали Європейський Союз демонструвати єдність у запровадженні та виконанні санкцій щодо РФ і Білорусі, чию територію та використовує для ударів по Україні. ЄС і Північноатлантичний альянс (НАТО) вони закликали збільшити обсяги військової та гуманітарної допомоги Україні й підтримати повоєнне відновлення держави.
На що мешканці Естонії готові зі солідарності з Україною