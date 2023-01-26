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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський не зацікавлений у перемовинах з президентом Росії Володимиром Путіним Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Зеленський про перспективи перемовин: Путін для мене - ніхто

Степан Смишляєв
59 хв. тому

Глава української держави наполягає, що мирні переговори можливі лише після зміни влади в Росії. Він також вважає, що агресія проти України - це лише "перший крок" для Володимира Путіна.

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Президент України Володимир Зеленський не зацікавлений у зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та не бачить сенсу у перемовинах з ним, як з людиною, яка "каже одне, а потім робить інше". "Мені не цікаво. Хто він тепер? Після повномасштабного вторгнення для мене він - ніхто", - сказав Зеленський в інтерв'ю Sky News, оприлюдненому у четвер, 26 січня.

Він додав, що перемовини будуть можливі з "іншими людьми при владі" в Росії після того, як РФ виведе війська з України і "визнає свої великі помилки". "Ми сусіди. Тоді нам доведеться розбиратися з цією ситуацією. Тоді це, напевно, буде можливо", - зауважив президент України.

Зеленський також висловив переконання, що для Путіна війна проти України - це лише "перший крок". "Я впевнений, що він займається саме великою війною", - зазначив він.

Росіяни вмирають в Україні через амбіції Путіна

Глава української держави також зазначив, що останнім часом війська РФ активізували наступальні дії у південних і східних регіонах України, втрачаючи тисячі людей. "І їм все одно. Тобто вони не рахують людей. Факт. Ми рахуємо їхніх людей", - зауважив він.

Зеленський висловив здивування тим, що російські родини відпускають своїх дітей воювати проти України "розуміючи, що вони загинуть, забираючи чуже". На його думку, російські батьки таким чином роблять зі своїх дітей злодіїв і вбивць, за що в будь-якому випадку доведеться відповідати. "Вони загинули молодими на нашій землі через амбіції президента Путіна, через амбіції однієї людини", - обурився він.

Читайте також: Зеленський: Коли Путін помре - війна Росії проти України закінчиться

"Не знаю, скільки було замахів"

Відповідаючи на запитання, наскільки російські військові наближалися до нього особисто від початку вторгнення Росії, Зеленський зауважив, що не знає цього, хоча окремих людей затримували прямо в урядовому кварталі. "Не вірте, коли кажуть, що були десятки спроб (замахів - Ред.) і так далі. Не знаю, можливо, спецслужби знають про це більше".

Перспективи переговорів України з РФ: що кажуть німці?

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